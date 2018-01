Nun soll der Stadtplatz abgestuft werden

STEYR. Einen Sinneswandel im Hinblick auf die weitere Umgestaltung des Stadtplatzes hat die Sitzung der Fraktionsobleute des Steyrer Gemeinderates Montagabend gebracht.

Nach den neuen Plänen der Stadtpolitik sollen die Podeste, mit denen bei den Schanigärten aktuell noch die Niveauunterschiede am Stadtplatz ausgeglichen werden, ab 2019 wegfallen: Das Stadtzentrum soll eben und abgestuft werden. (GüVo) Bild:

Aus dem ehrlichen, beinahe schon verzweifelten Sager, "die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren wirklich nicht berauschend", von Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) entwickelte sich ein "das ist nun ein guter Ansatz. Ich glaube, der könnte die Akzeptanz einer breiten Runde finden" von Bürgermeister Gerald Hackl (SP).

Doch was war passiert in dieser rund zweieinhalbstündigen Sitzung, dass nun plötzlich die Vertreter aller Fraktionen – mit Ausnahme der Grünen vielleicht – beinahe frohlocken?

Erwartungsgemäß keine Einigkeit gab es zum Thema Verkehr, die von den Grünen geforderte Sperre der Kaigasse kommt nicht einmal in einer Testphase. "Wir sind von Detail zu Detail gesprungen. Die Politik müsste vor allem Grundsätzliches festlegen", sagt Stadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne), ergänzt aber: "In gewissen Punkten hat es Annäherungen gegeben." Und die sollen bereits mit Beginn der Schanigartensaison am 1. März spür- und sichtbar werden. Konkret heißt dies:

Schanigärten: Diese bleiben vorerst doch dort, wo sie waren. Auf der Rathausseite wird vom Segafredo bis zum Bräuhof ein rund eineinhalb Meter breiter, mit Blumentrögen abgegrenzter Fußgängerstreifen geschaffen. Damit stören die Schanigärten nicht das Gesamtbild am Stadtplatz, so wie es aktuell die parkenden Autos tun.

"Das könnte spannend und attraktiv werden und ist für die Betreiber sicher kein Nachteil", sagt dazu Hackl und spricht damit wohl gleich die weiteren Pläne an: Die wenig attraktiven, auf Podesten stehenden und häufig mit Plastikplanen verhängten Gastgärten sollen auf Sicht verschwinden. Allerdings soll der Platz mit attraktiver Pflasterung abgestuft werden, wodurch Tische und Sessel eben auf einer, dann wieder Richtung Fahrbahnmitte gerückten Fläche entstehen. "Der Stadtplatz kann dadurch besser in seiner Gesamtheit wirken, fast wie in Italien. Es ist eine Chance für alle", sagt Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP).

Parkplätze: Insgesamt wird die Anzahl der Parkplätze dadurch im Sommer rathausseitig auf sieben reduziert, dazu kommen 13 weitere am Grünmarkt und die Behindertenparkplätze. Zöttl: "Hier haben wir nachgegeben. In Summe hat aber die Vernunft gesiegt."

Flaniermeile: Diese soll von der Eisengasse bis zur Kaigasse reichen und mit Steinplatten großflächig gepflastert werden und etwa doppelt so breit wie bisher sein.

Brunnen: Im Bereich Pfarrgasse soll ein Bodenbrunnen installiert werden, der zugleich auch als Ladezone verwendet werden kann.

Poller: Aus Sicherheitsgründen werden an den Stadtplatz-Zufahrten (Grünmarkt, Pfarrgasse, Enge, Kaigasse) versenkbare Poller errichtet. Diese können etwa bei Veranstaltungen hochgefahren werden und so den Platz absperren. Sie könnten künftig aber auch der Verkehrslenkung dienen ...

Pavillon: Der Unterstand aus Cortenstahl hat in den aktuellen Überlegungen "keine Priorität", so der offizielle Wortlaut. Der Bereich soll aber dennoch – etwa mit einem variablen Bewirtungskonzept – weiterentwickelt werden.

