"Null komma nix" für Bundesregierung

STEYR. Die SPÖ forderte bei der Maikundgebung in Steyr, Einrichtungen der Werktätigen in Ruhe zu lassen.

Die "Roten Falken" in ihren Blauhemden kellnerten bei der gestrigen Maifeier der SP auf dem Vorplatz des Museums Arbeitswelt und servierte den Genossen an den Bierbänken Wiener Schnitzel. Das hatte wie vieles bei der Kundgebung einen Symbolwert.

Dass es den Arbeitnehmern in weiten Bereichen gut geht, ist eine Errungenschaft, die sich nicht ändern soll. Der Hauptredner, MAN-Arbeiterbetriebsratsobmann und Oberösterreichs Arbeiterkammer-Vize Erich Schwarz, wurde dabei auch gleich sehr deutlich: "Wenn die Sozialpartner gut zusammenarbeiten und persönliche Befindlichkeiten in den Hintergrund stellen, dann bringt das den Erfolg, den die arbeitenden Menschen auch honorieren." Schwarz verwies dabei auf das Betriebsratswahlergebnis im Nutzfahrzeugewerk, bei dem die sozialdemokratische FSG alle 15 Mandate gewann: "So ein Resultat ist nach dem Zweiten Weltkrieg bisher einzigartig gewesen."

Dem konstruktiven Miteinander von Konzernführung und Gewerkschaft, das unter anderem in einem Standortsicherungsvertrag gemündet hatte, stellte Schwarz beständige Angriffe der schwarz-blauen Bundesregierung auf Einrichtungen, die zum Gemeinwohl der Berufstätigen geschaffen worden seien, gegenüber. Die selbstverwalteten Versicherungsanstalten gingen die Regierung "nichts, aber auch schon gar nichts" an, sagte Schwarz, ebenso hätten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vize Heinz-Christian Strache das AMS und die Arbeiterkammer in Ruhe zu lassen: "Das geht sie null komma nix an!" Mit nur 2,8 Prozent Verwaltungsaufwand habe die Kassenselbstverwaltung gezeigt, dass sie die günstigste Form für die Beitragszahler sei. Keinen Millimeter Veränderung will Schwarz bei der AK-Pflichtmitgliedschaft haben: "Wenn man sie abschafft, wäre das so, wie wenn man bei Autofahrern die Kfz-Haftpflicht abschafft, in der Hoffnung, dass eh kein Unfall passiert."

Bekräftigt hat Schwarz in seiner Rede die Forderung der Gewerkschaft nach einer schrittweisen Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden und eine sechste Urlaubswoche für alle Beschäftigten. Das Nachbarland Deutschland habe gezeigt, dass mehr Ferien und Erholung machbar seien.

Die SP wollte bei der Maifeier aber nicht nur die Köpfe, sondern auch die Gefühle der rund 800 gekommenen Genossen ansprechen. Die Internationale wurde dieses Mal in einer Gesangsperformance vokal vorgetragen, und die FSG-Gewerkschafter verpackten ihre Anliegen wie immer in einen Sketch. Thomas Streich, die "junge Stimme" der SP, erzählte von einem Mitmarschierer, der zum Fackelzug am Vortag seine alte rot-schwarze Fahne mitbrachte. Die 120 Jahre alte Flagge symbolisiert die "klassenlose Gesellschaft". "Auch träumen sollte man dürfen", hieß es bei der Maikundgebung der Steyrer SP.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema