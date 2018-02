Neue Verträge mit Leiharbeitsfirmen: Betroffene fürchten um ihre Rechte

STEYR. Ärger bei BMW: 62 von 200 Leasingangestellten müssen sich neue Arbeitgeber suchen.

Wirbel bei BMW aufgrund neuer Verträge mit Leiharbeitsfirmen Bild:

Das Raunen innerhalb der Werkshallen von BMW Motoren in Steyr ist bis nach draußen zu vernehmen. Grund für die Unruhe bei vielen der mehr als 4500 Mitarbeiter sind die neu ausverhandelten Verträge mit den Personaldienstleistern. Die Stimmung im Werk ist laut Informationen fix angestellter Mitarbeiter stark getrübt. Selbst Führungskräfte seien entsetzt darüber, wie mit Mitarbeitern umgegangen werde.

Der mit Jahreswechsel vollzogene Wechsel bei den Zeitarbeitsfirmen hat dazu geführt, dass zumindest ein Teil der mehr als 1000 Leasingmitarbeiter bei BMW Motoren bis spätestens Jahresmitte den Arbeitgeber wechseln muss. Laut einem den OÖNachrichten zugespielten internen Dokument sind ab sofort nur noch drei Personal-"Lieferanten" bei den gewerblichen Leihkräften zugelassen. Bei technischen und kaufmännischen Leihkräften haben sich vier Firmen für den Bieterkreis qualifiziert, bei einem fünften Personalvermittler darf nur in Ausnahmefällen rekrutiert werden.

Dem Vernehmen nach dürften vor allem kleinere Personaldienstleister eliminiert worden sein. Diese sollen dem BMW-Kostendruck und -Anforderungsprofil nicht entsprochen haben. Ausgehandelt wurden die neuen Verträge von der "internen Einkaufsabteilung" bei BMW unter der Leitung von Hans-Joachim Haberfellner. Die Personalabteilung unter Judith Kaltenbrunner dürfte nur am Rande eingebunden gewesen sein. Beide waren gestern von den OÖN trotz Bitte um Rückruf nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Üblicher Vorgang

BMW sei laufend bemüht, die Kosten zu reduzieren, um effizient zu produzieren und die Wertschöpfung im Land zu halten, sagt auf Anfrage BMW-Sprecherin Barbara Krahwinkler: "Unsere Verträge mit Zeitarbeitsfirmen werden alle fünf Jahre standardmäßig neu verhandelt." Dabei könne es passieren, dass einige wenige Zeitarbeitskräfte die Leiharbeitsfirma wechseln müssten. "Alle Ansprüche der Mitarbeiter bleiben dabei erhalten", betont Krahwinkler. Befürchten müsse niemand etwas. Bis Mitte März werde BMW zudem 170 neue Mitarbeiter einstellen.

Nicht ganz so locker sehen dies die betroffenen Leasingkräfte in der Entwicklungsabteilung des BMW-Motorenwerks. In einem vertraulichen Schreiben an die OÖNachrichten spricht eine "Gruppe betroffener Akademiker" gar von modernem Menschenhandel bei BMW in Steyr. Speziell über die Vorgehensweise von Einkaufsleiter Haberfellner sind sie entrüstet. Die Kriterien, aufgrund derer ihre Firmen eliminiert worden seien, sind ihrer Meinung nach willkürlich und nicht nachvollziehbar. Sie seien nun gezwungen, bei den bisherigen Arbeitgebern, mit denen sie hochzufrieden gewesen seien, zu kündigen und bei einer anderen Leasingfirma einen Anstellungsvertrag zu unterzeichnen, wenn sie weiterhin im BMW-Motorenwerk arbeiten möchten.

"Wir sind keine modernen Sklaven sondern Menschen, und wir wollen nicht zulassen, dass hier eine Einkaufsabteilung mit uns und unseren Arbeitgebern umgeht, als wären wir ein Bauteil für die Motoren", schreiben die betroffenen Akademiker.

Seit 20 Jahren Leasingkraft

Betroffen von dieser Neuregelung sind laut OÖN-Informationen 62 von rund 200 Leasingarbeitskräften im BMW-Entwicklungsbereich, teils Doktoren und Diplomingenieure, viele davon sind länger als zehn Jahre, teils mehr als 20 Jahre auf Leasingbasis beschäftigt.

Diese Zahlen werden von BMW allerdings nicht offiziell bestätigt. Mittlerweile hat auch Angestelltenbetriebsrat Karl Lang in einem Mail an die Betroffenen informiert. Darin heißt es, dass ihm zugesichert worden sei, dass es durch den Firmenwechsel keine Nachteile gebe und sämtliche Ansprüche und Rechte der Betroffenen erhalten bleiben würden. Man werde aber noch über offene Punkte wie Urlaub, steuerliche Nachteile und "Abfertigung alt" verhandeln.

"Hausmesse" für Leasingkräfte im BMW-Werk Steyr

Vermutlich in zwei Wochen, am Dienstag, 13. März, werden sich die neu gelisteten „Lieferanten von Leihkräften“ bei einer Messe im BMW-Motorenwerk präsentieren. Jene Leasingkräfte, deren Arbeitgeber von BMW keinen Vertrag mehr erhalten haben, dürften dort an den Ständen rund drei Stunden Zeit haben, sich für eine neue Firma zu entscheiden, sonst verlieren sie spätestens mit 30. Juni ihren Arbeitsplatz bei BMW.

Ursprünglich soll diese „Hausmesse“ bereits im Februar geplant gewesen sein, wurde dann aber verschoben. Auch eine für diese Woche mit dem Betriebsrat angesetzte Gesprächsrunde wurde kurzfristig abgesagt.

Für die betroffenen Mitarbeiter ist dies insoferne bitter, da sie ihre Verträge immer nur mit Monatsende kündigen können und sie wertvolle Zeit verlieren.

