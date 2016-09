Nervöse Pferde, ein Schuss und Äpfel, die fliegen

SIERNING. Beim Erntedank in Sierning herrschte Massenbesuch. Um "süße Baumstämme" stand man zwei Stunden lang an.

Suchbild mit Streuobst: Der Obst- und Gartenbauverein brachte beim Sierninger Erntedankfest frische Äpfel unters Volk. Die süßen Früchte kamen fliegend daher. Bild: Daucher

Wie viele Schau- und Feierlustige am Sonntag zum Sierninger Erntedankfest gepilgert sind? Unmöglich zu sagen. Von einem Massenansturm zu sprechen, ist aber keineswegs übertrieben. Wie lange das große Feiern gedauert hat? Das lässt sich wohl etwas genauer eingrenzen. "Wie ich um zehn Uhr in der Nacht nach Hause bin, war schon noch etwas los im Schlosshof", sagt Vizebürgermeisterin Irene Moser, die den Event hauptverantwortlich organisiert hat. Die Standeln rund um die Kirche seien zum Teil bis 20 Uhr in Betrieb gewesen.

Festzug mit 40 Vereinen

Bereits um 9 Uhr hatte das Fest begonnen. Am Festzug, der sich vom Landhotel Forsthof aus zur Kirche begeben hatte, nahmen nicht weniger als 40 Vereine teil. Die größten Abordnungen stellten das Rote Kreuz und die Naturfreunde. Dass die beiden Pfarrer Karl Sperker und Andreas Meißner nicht wie üblich in der Kutsche zur Messe gefahren wurden, lag an den Pferden. Die Tiere waren zu nervös. Aus Sicherheitsgründen schloss sich die hohe Geistlichkeit zu Fuß dem Festzug an.

Den drei Ministranten, die Sperker und Meißner begleiteten, war der Marsch durchaus recht. Sie konnten sich wie die anderen Kinder am Zuckerlsammeln beteiligen. Der Obst- und Gartenbauverein hatte als gesunde Alternative zu den Süßwaren, die mehrfach geflogen kamen, Äpfel verteilt.

Dass die süßen Baumstämme, die am Stand der evangelischen Kirche frisch über dem Grill zubereitet wurden, mehr denn je reißenden Absatz fanden: Das nahm auch Moser wieder mit Ver- und Bewunderung zur Kenntnis. "Es ist faszinierend. Da stellen sich die Leute zwei Stunden und länger an, und keiner murrt oder schimpft, weil es so lange dauert", sagt sie.

Der Salut, den das Bürgerkorps Sierning beim Festzug abfeuerte, war erstmals zweigeteilt. Laut war der kollektive (Doppel-)Schuss dennoch. Die jüngsten Besucher hatten, wie schon in den vergangenenJahren gut daran getan, sich die Ohren zuzuhalten.

Top-Event

Das Erntedankfest in Sierning zählt zu den Größten in ganz Oberösterreich. Am Festzug, der wieder von Hunderten Schaulustigen gesäumt war, nahmen heuer 40 Vereine teil. Organisiert wurde der Event von Vizebürgermeisterin Irene Moser (Bild).

Das Marktfest, das parallel zum ökumenischen Festgottesdienst gestartet wurde, dauert den ganzen Tag über. Auch musikalisch bekommen die Besucher einiges geboten. Am Sonntag waren unter anderem die Musikkapelle Hilbern, die Bürgerkorpsmusik Sierning und die Band „Wahuch“ im Einsatz.

Kulinarisches Highlight beim Erntedank sind die süßen Baumstämme, die von der evangelischen Pfarre zubereitet werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema