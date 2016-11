Nein zum Aktivpass: Wenig-Verdiener zahlen vollen Fahrpreis

STEYR. Grüne und ÖVP/Bürgerforum werfen SPÖ und FPÖ vor, kein bisschen sozial zu sein.

Mit dem Aktivpass sollten einkommensschwache Steyrer um 180 Euro pro Jahr mit dem Bus fahren können. Der Antrag wurde abgelehnt. Bild: privat

Der Aktivpass für einkommensschwache Mitbürger kommt nicht. Das hat der Steyrer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ so beschlossen. Bei den Grünen und dem Wahlbündnis ÖVP/Bürgerforum, die Anträge für einen solchen Sozial-Ausweis gestellt haben, versteht man diese Entscheidung nicht. "Es macht mich wütend, wenn es heißt, dann sind halt die Leute, die sich das nicht leisten können, nicht mit dabei", sagt etwa Michaela Frech. Matthias Kaltenböck (Grüne) spricht davon, dass ein soziales Anliegen brutal niedergestimmt worden sei.

Laut Antrag der Grünen sollten all jene rund 7000 Steyrer in den Genuss des Aktivpasses kommen, die weniger als 1160 Euro netto im Monat verdienen. Mit dem Pass stünden ihnen zum Beispiel Ermäßigungen für den Stadtbus im Ausmaß von etwa 60 Prozent zu. Die Jahresnetzkarte würde statt 427 Euro nur 180 Euro kosten. Auch Eintritte im Stadtbad oder auf dem Eislaufplatz sollten für Aktivpass-Inhaber vergünstigt sein.

Vizebürgermeister Wilhelm Hauser zeigt zwar Verständnis für das eine oder andere Argument, das aus den Reihen der Grünen und des Wahlbündnisses kommt. Ein solches Modell würde die Stadtkasse aber massiv belasten. Sein Rechenbeispiel: Wenn etwa 3000 Berechtigte tatsächlich eine ermäßigte Jahreskarte für den Bus kaufen, müsse die Stadt den Stadtbetrieben mehr als 600.000 Euro an Subvention zuschießen, um den Ausfall wettzumachen.

Grüne und ÖVP/Bürgerforum rechnen freilich anders: Ihrer Meinung nach bringen Leute, die derzeit wenig oder gar nicht mit dem Bus fahren (weil sie es sich nicht leisten können), den Stadtbetrieben einen erhöhten Umsatz, wenn sie mit Aktivpass regelmäßig zu Fahrgästen werden.

Frech hatte mit ihrem Abänderungsantrag lediglich einen Grundsatzbeschluss für einen Aktivpass eingefordert. "Wie viel Ermäßigung gewährt wird und unter welcher Einkommensgrenze man den Pass bekommt, hätten wir in den Ausschüssen ja noch festlegen können", sagt sie. Aber auch dafür hätte es keine Mehrheit gegeben. Ihre Conclusio: "Aus den Reihen von SPÖ und ÖVP braucht mir keiner mehr damit kommen, er sei sozial eingestellt."

Kritik am Seniorenpass

Was Frech und Kaltenböck ebenfalls stört: Beim Seniorenpass, den die Stadt an alle Mitbürger über 65 Jahren ausgibt, sind auch 80 Freifahrten mit dem Stadtbus inkludiert. Das alles dürfen auch jene Pensionisten in Anspruch nehmen, die sehr viel Pension beziehen.

In Linz gibt es bereits seit vielen Jahren einen Aktivpass. Auch Traun hat einen solchen Pass eingeführt. Frech: "Und auch dort kostet das die Stadt keine Unsummen."

