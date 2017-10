Nach 4:0 über Deutschlandsberg muss Vorwärts über die Lizenz nachdenken

STEYR. Präsidium muss die nächste Sitzung des Bundesligagremiums abwarten.

Himmelfreundpointner eröffnete mit Freistoß den Trefferreigen. Bild: Moser

Trainer Gerald Scheiblehner und seine rot-weiße Elf mussten wieder am Rasen nachsitzen und sich die Gesänge der Südkurve anhören. Das ist so der Brauch, wenn die Vorwärts im eigenen Stadion gewinnt, dass dann keiner gleich nach dem Schlusspfiff heimgeht. Sangeslust zur gemeinsamen Chorviertelstunde mit den Fans hatte Scheiblehner freilich, als nach der Begegnung mit Deutschlandsberg der 4:0-Endstand von der Anzeigentafel leuchtete.

Die Steyrer laufen viel, noch mehr aber läuft der Ball, er zirkuliert in Stafetten, weil die Passgenauigkeit stimmt, und der Geduldsfaden reißt nicht, ehe sich der Raum für Steilvorlagen auftut. Das galt für das ganze Match gegen die Südsteirer, nur für die 1:0-Führung nicht. Die besorgte Freistoßschütze Thomas Himmelfreundpointner in der 12. Minute aus einem ruhenden Ball.

Als sich am Anfang der Saison noch der Wurm im Spiel des SKV ringelte, wurde ein Patzer gleich mit der Höchststrafe eines Gegentreffers geahndet. Einen Fehler, einen haarsträubenden noch dazu, leistete sich die SKV-Abwehr, aber Tormann Reini Großalber wehrte mit einer Glanztat gegen den allein auf ihn zustürmenden Kluge ab. Damit ging die Erfolgsgeschichte der Rot-Weißen weiter: Nico Wimmer köpfelte das 2:0 (39.), und vier Minuten später vollstreckte Yusuf Efendioglu – keineswegs mehr der Pechvogel mit Ladehemmung – eiskalt einen Lochpass zur 3:0-Pausenführung. Zur Pause tauschte Deutschlandsbergs Trainer Jerko Grubisic drei Spieler aus, "aber Vorwärts war heute in allen Belangen überlegen", bilanzierte er nach Spielende. Christian Lichtenberger legte in der 53. Minute zum 4:0-Endstand nach.

Als Tabellenfünfter mit 20 Punkten zehn Zähler hinter Leader Lafnitz, kommt das Präsidium des SKV nicht umhin, sich auch Gedanken um eine Bundesligalizenz zu machen. "Wir werden auch den Aufstieg wahrnehmen, wenn es die Möglichkeit dafür gibt", sagt Präsident Reinhard Schlager. Für ihn gilt derzeit aber nur "abwarten und Tee trinken": Schlager und Scheiblehner werden am 17. Oktober zur Bundesligaversammlung in die Red Bull Arena fahren, um sich anzuhören, wie man sich die künftige Zweitliga vorstellt.

