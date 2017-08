Nach 1:4-Heimschlappe ist Vorwärts wieder im Keller

STEYR. Auch gegen Regionalliga-Aufsteiger Vöcklamarkt hingen für die Steyrer die Trauben zu hoch: Nur noch dreizehnter Tabellenrang.

Lukas Leitner, alleingelassen im Vorwärts-Strafraum: Der Abwehr der Rot-Weißen fehlt noch der Plan. Bild: Josef Moser

"Dann müsst ihr in einem anderen Stadion bei einem anderen Spiel gewesen sein", mutmaßte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner bei der obligaten Pressekonferenz nach dem Pflichtspiel im VIP-Raum der Life-Radio-Arena zu den Journalisten. "Wir haben mit einer Viererkette gespielt", insistierte der Coach. Die Kollegen hatten jedenfalls über weite Strecken des Matches gegen Aufsteiger Vöcklamarkt nur drei Leute vor dem Sechzehner von Goalie Großalber gesehen, was mächtig schiefgegangen war.

Was immer Scheiblehner in der Kabine seinen Spielern auf die Tafel aufgezeichnet hatte, herausgekommen ist auf dem Rasen ein System namens "offenes Scheunentor". Wirklich niemand schien im Strafraum der Rot-Weißen für etwas zuständig zu sein, als Lukas Leitner schon in der 9. Minute nach einem Zuspiel von Alexander Fröschl wie im Hallenfußball locker zwischen Elferpunkt und Fünfmeterraum einnetzte.

Die Art des Verlusttreffers gab zu denken, aber Scheiblehners Elf zerstreute rasch die Zweifel, weil sie prompt auf die Vöcklamarkter Führung antwortete: Wie ein Goalgetter umspielte Yusuf Efendioglu nach einem Lochpass von Josip Martinovic den Torhüter und schob den Ball in der 12. Minute zum 1:1-Ausgleich hinter die Torlinie. Doch dann verwandelte sich der Mann, der in der vergangenen Saison 23 Treffer erzielt hatte, zum Chancen-Tod. Efendioglu verstolperte in der 24. und 31. Minute gleich zwei Sitzer – das wird wohl Trainer Scheiblehner in der Analyse gemeint haben, als er sagte, dass "der Spielverlauf und auch das Spielglück momentan gegen uns ist". Als sich die wackelige und fehleranfällige Abwehr der Steyrer gefestigt und erfangen hatte, schlug ein Flachschuss von Roman Alin aus 20 Metern zwischen Großalbers Handschuh und der Torstange ein (40.), womit die Gäste mit einer 2:1-Pausenführung in die Kabine gingen.

Von Scheiblehner weiß man, dass er ein Trainer ist, der seine Spieler nicht niederknüppelt, sondern aufzurichten versteht, wenn es nicht läuft. Die Mannschaft bemühte sich auch nach Seitenwechsel sichtlich, besser in die Zweikämpfe zu kommen. Weil die Gäste aber immer sofort Druck auf den Ballführenden machten, suchte Vorwärts das Heil in langen Pässen, die zu wenig Brauchbarem führten. Mattia Olivotto von den Vöcklamarktern knallte unterdessen einen Schuss an die Querlatte (53.), vier Minuten später ließ Efendioglu abermals eine Ausgleichschance ungenützt. Dann die 72. Minute: In einer Kopie des Führungstreffers zum 1:0 legte Fröschl bei einem Konter auf Alin ab, der zum 3:1 traf. Wieder war die Abwehr nicht im Bilde. Drei Minuten später holte Scheiblehner per Doppeltausch zwei Leute der Viererkette vom Feld.

"Nicht der erste Fehlstart"

Nur noch Formsache war dann das 1:4 durch Philip Rensch, der in der 80. Minute einen Foulelfmeter verwertete, nachdem Abwehrchef Alexander Danninger im Strafraum gegen Leitner geklammert hatte. Vorwärts ist jetzt Tabellendreizehnter, und Gerald Scheiblehner kann mit der Situation umgehen: "Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Fehlstart haben."

