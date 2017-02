Michlbauernrud tanzt zum 20. Mal in Sierning auf

SIERNING. Elf Ruden sind es, die sich heuer am Sierninger Rudentanz beteiligen.

Bald ist wieder Rudentanz. Bild: Daucher

Eine davon, die Michlbauernrud aus Aschach, feiert dabei ein Jubiläum. Sie ist zum 20. Mal mit dabei, wenn in Sierning Politik und Personen des öffentlichen Lebens angesungen und damit durch den Kakao gezogen werden. Auch Ereignisse aus der Region werden zu achtzeiligen Gstanz‘ln verarbeitet und dem Publikum dargeboten.

Der Rudentanz findet wie gewohnt am Faschingdienstag statt, heuer also am 28. Februar. Ab 9 Uhr wird in der Sierninger Kirche ein Gottesdienst gefeiert. Danach – von 10 bis 16 Uhr – wird gesungen und getanzt, und zwar im Sierninger Rudensaal (ehemals Pfarrheim) und im Landhotel Forsthof. Parallel zum Rudentanz findet der Rudenkirtag statt.

Den Rudentanz in Sierning gibt es bereits seit 1731. Von den Ruden angesungen zu werden, gilt als Ehre. Üblicherweise bedankt man sich dafür flüssig – mit einer Geld- oder Getränkespende. Seit 2013 zählt der Sierninger Rudentanz zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO Österreich.

