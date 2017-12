Michl von Schnallnberg: ‘s Elektromobil

Da Umweltschutz faungt heutzutag ja scho im Klanen an.

Michl von Schnallnberg Bild:

Zum Beispü, wann ma sei Gemüse bio und ohne Plastikzeugs kauft, benütztes, also reseikeltes Klopapier fürn Hintern nimmt oder wann ma umweltfreundlich mobil is.

A de Jungen machn des scho und zufällig kenn i so an Burschn, der sie scho boid so a E-Bike und aa a Elektromobil zuaglegt hat, also genauer gsagt an Tesla, wo i imma glaubt hab, des is sowas zum Klebn wia a Tixo, aber des schreibt se nua so ähnlich.

Also is der Bua, der im Vornamen so haaßt wie der Freund von der schönen Isolde, aber des nur nebenbei, also is er jedenfois in da Nacht mit sein Elektromobil aus Wien hamkumma und wollt no ein bissl an Spaß habn, weil er gar ned miad war und is er am Damberg aufi, damit er mit sein Tixo, also Tesla, a weng im Schnee driften kann, weils in der Nacht a leichter is, weil da ka Verkehr is, und is eahm dabei hoit der Akku, also der Strom ausgangen und hatn deswegn a Freund um zwa vom Damberg holn miassn, ohne Tixo, also Tesla.

An Tag späda san die zwoa wieder aufi aufn Steyra Hausberg, damits des Elektromobil obaholn, was aber ohne Strom gar ned so leicht is, drum habens die Ulricher Feuerwehr angrufen, damit eahna de a 80 Meter langs Stromkabel legt von so an Haus am Damberg, wo zwar ka Besitzer daham war, aber der Kommandant, so is mir erzählt worden, wenigstens den Besitzer kennt und daher gwusst hat, wo er das Kabel anschliaßt. Und wia dann das Elektromobil wieder gnua Saft ghobt hat, ist der Tristan, jetzt isses heraußen, wie der Bua heißt, mit sein Tixo, also Tesla wieder den Berg obagfoahrn.

Da siecht ma, dass es manchmal gar ned so schlecht is, wenn ma a lange Leitung hat, was zum bevorstehenden Jahreswechsel a va eich hofft, Euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema