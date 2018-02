Michl von Schnallnberg: Spezialangebot

Es is nu ned laung her, da kummt a relativ bekannta Steyrer Gastronom am Vormittag in so a Tschechal im Münichholz.

Michl von Schnallnberg Bild:

Sitzt do so a Runde Pensionistn und die san glei recht daschrockn, weil er ziemlich aufgwühlt woa, wia er eina kumma ist. „Des kinnts eich ned vorstelln. Hat des Freuden-Etablissement am Ennskai a Spezialaktion heit“, hot er da erstauntn Runde vazöht. A Seidl Bier, a Paarl Würschtl und a mündlicher Spezialservice für 39,90 Euro warn angeblich angsagt. Auf jedn Foi woa die Runde nimma recht laung da. Aussiblosn wie die Feuerwehr sans, die Herren. Nur woarns a relativ schnell wieda zruck. Weil wias dort warn, hams anleutn miassn und wia endlich wer aufgmocht hat, haums schnell bemerkt, dass da werte Freund sie prächtig an da Nasn herumgeführt hat, wie ma so schön sagt.

Daun wolltens dem Herrn natürlich die Leviten lesen, wie sie zruck in dem Tschechal warn. Ihr Pech war nur, a da hams ka Chance mehr ghabt, weil der ist längst ham und hat sein gelungenen Gag im Stillen genossen.

I sog eich, mir kinnt ja sowas nie passieren, i bin da ganz stabil mit meiner Michelin und hab kan Bedarf für derlei mündliche Angebote in da Fremde, was a va eich hofft, Euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema