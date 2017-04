Michl von Schnallenberg: Die Broker

Der Michl von Schnallenberg Bild:

Also, wenn I was verzöhl van de „Broker“, daunn glaubn die jungen Leit und alle diejenigen, die was a Wirtschaftsschuil wia d’ HAK gmocht haum, dass I va an Börsenmakler red. Aba des moan I net.

I moan die Leut, die jetza Bärlauch brockn gengan, die „Broker“ halt. Beim Bärlauch merkst ja wieder amoil, dass unser Steyr ja wirklich a greane Stadt ist, aa wanns dabei gscheit knofelt. Weil den Hundsknofel, wia da Bärlauch jo im Voiksmund hoaßt, der wachst ja mitten im Stadtgebiet. Wannst va da Abzweigung ins Ramingtal hintern Parkplatz van Stodtbod in d’ Waldrandsiedlung – ins „Klein aber mein“ – auffifohrst, do kimmst ja bei an regelrechten Bärlauch-Woid vorbei. Dös is jo eigentlich ka Verkehrsader, aber wann der Bärlauch wochst, da steht durt in da Kurven za maunche Tageszeiten mehr oder weniger gscheit a Haufa Auto parkt. Und a jeder hat sei Messerl mit, an Korb oder a Tappergschiarr, und brockt si sein Bärlauch eini. Oamoil fahr I in da Nacht, es war scho finster, bei dem Bärlauchwoild do aufi vorbei, siach I an brocken, der hot sogar a Stirnlaumpn aufghobt und sie söwa g’leicht, dass er ka verkehrts Kräutl dawischt, sondern nur an Bärlauch.

War I unlängst beim Interspar eikafa und hab I beim Gmias in an Plastikdegl an Bärlauch gfunden mit aner europäischen Bio-Etiketten. Hab I ma denkt, des muass a Ware fia de auswärtigen Kunden sei. Weil a echter Steyrer brockt si sein Bärlauch selber, was a va eich hofft, euer Michl

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Der „Michl von Schnallenberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen.