Micheldorf überwintert auf Platz sieben

MICHELDORF. Mit einen 2:2-Unentschieden im Auswärts-Nachtragsspiel gegen Weißkirchen hat Grün-Weiß Micheldorf die Herbstrunde der OÖ-Liga abgeschlossen.

Die Truppe rund um Trainer Almir Memic belegt damit den siebten Tabellenplatz. "Damit können wir letztendlich auch zufrieden sein", sagt Sportleiter Jürgen Huemer. Nach dem Abgang von Stefan Gotthartsleitner und Felix Hebesberger, die beide bei Vorwärts Steyr gelandet sind, habe man einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte angestrebt. Dieses Ziel sei erreicht worden. Im Frühjahr wolle man weiter daran arbeiten, junge Kräfte aus den eigenen Reihen in der Kampfmannschaft zu etablieren. Gegen Weißkirchen habe etwa Gregor Pernkopf zum ersten Mal durchgespielt. Der Innenverteidiger ist erst 17 Jahre alt. Thomas Helmberger hat sich im Herbst zum Stammspieler entwickelt.

In Weißkirchen war Micheldorf nach einem Blitzstart durch Dejan Javorovic schnell in Führung gegangen. Die Gastgeber, die sehr engagiert zu Werke gingen, drehten das Spiel zwischenzeitlich aber noch um. Den Endstand zum 2:2 stellte Ajas Karic nach einer schönen Einzelaktion her.

Bis zum Beginn der Frühjahrssaison sind mehr als drei Monate Pause bzw. Vorbereitung angesagt. Das Hallenturnier, an dem alle OÖ-Ligisten teilnehmen, findet Mitte Jänner statt. (kad)

