Micheldorf kämpft weiter um den Klassenerhalt

MICHELDORF, SANKT VALENTIN. OÖ Liga: St. Valentin bleibt trotz schwacher Rückrunde oben und kann den Kollegen aus dem Kremstal Schützenhilfe leisten.

Für Grün-Weiß Micheldorf heißt es zum Saisonfinale, weiter um jeden Ball und jeden Punkt zu kämpfen. Es geht um den Klassenerhalt. Bild: Moser

"Wir schaffen das": Diese Parole gibt Jürgen Huemer, der sportliche Leiter von Grün-Weiß Micheldorf, zum Saisonfinale aus. Der Kremstaler Fußballverein, der schon so lange der OÖ-Liga angehört, kämpft zwei Runden vor Schluss immer noch gegen den Abstieg. Der 1:0-Auswärtserfolg gegen Weißkirchen zeigt, dass die Moral in der Mannschaft stimmt, ebenso das fußballerische Vermögen. Auswärts in Perg (am Freitag, 1. Juni) und zu Hause gegen Bad Ischl (am Freitag, 8. Juni) wird die Memic-Truppe aber wohl weitere Punkte brauchen, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Zu viele Ausfälle, so Huemer, hätten dazu geführt, dass die Saison alles andere denn nach Wunsch verlaufen ist. Zum Saisonende hin seien wichtige Stammspieler aber wieder auf den Rasen zurückgekehrt, darunter Daniel Sehr und Mathias Roidinger. Letztgenannter hat auch in Weißkirchen wieder getroffen. Huemer: "Wir haben aber noch einige Chancen mehr gehabt. Es war ein richtig gutes Spiel."

Aufwärtstrend sollte anhalten

Der Aufwärtstrend stimmt in Micheldorf nicht nur Huemer zuversichtlich. Gleichzeitig weiß man, wie viel auf dem Spiel steht. "Gefühlt werden vier Punkte aus den letzten beiden Spielen ausreichen, um den Abstieg zu vermeiden." Die Kremstaler sind aktuell auf dem 14. Tabellenplatz. Mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 15 ist St. Marienkirchen zu finden. Andorf als Schlusslicht ist so gut wie abgestiegen. Die Jungen Wikinger als Dreizehnter haben einen Punkt Vorsprung auf Micheldorf.

Schützenhilfe für Micheldorf könnte der ASK St. Valentin leisten. Der Aufsteiger aus Niederösterreich, der am Wochenende den Klassenerhalt mit einem Unentschieden gegen Wallern geschafft hat, tritt am Samstag bei den Jungen Wikingern an. Dafür, dass sich die Gschnaidtner-Elf in den letzten beiden Runden siegeswillig präsentiert, spricht die verkorkste Frühjahrssaison. Nach dem sechsten Platz, den der ASK zu Ende des Grunddruchgangs belegt hat, war die Punkteausbeute heuer überaus bescheiden. "Das wollen wir noch ändern", so Gschnaidtner. Das gelte auch fürs letzte Heimspiel gegen Donau Linz, wo Gschnaidtner ab nächster Saison als Trainer tätig ist.

OÖ Liga, Saisonfinale: Perg – GW Micheldorf (1. Juni, 19.30 Uhr), Junge Wikinger – ASK St. Valentin (2. Juni, 16 Uhr); GW Micheldorf – Bad Ischl und ASK St. Valentin – Donau Linz (beide 8. Juni, 19 Uhr)

