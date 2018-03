Micheldorf hat beim Auftakt neuerlich Personalsorgen

MICHELDORF, SANKT VALENTIN. Harald Gschnaidtner, Trainer von Liganeuling ASK St. Valentin, kann hingegen aus dem Vollen schöpfen und peilt einen Punkt an.

Mittelfeld-Drehscheibe Ajas Karic spielt schon seit 2005 für Grün-Weiß Micheldorf. Bild: Moser

"Das ist natürlich bitter, dass unser einziger Stürmer ausgerechnet gegen die direkten Konkurrenten nicht spielen kann", sagt Almir Memic, Trainer von Grün-Weiß Micheldorf. Grund für die Sorgen vor dem Frühjahrsauftakt am Freitag um 19 Uhr in St. Marienkirchen ist die Hand von Mathias Roidinger. Der Kapitän wird nach seiner Operation noch drei bis vier Wochen ausfallen.

Deutlich weniger Falten zieren die Stirn von Harald Gschnaidtner. Der Trainer von Aufsteiger ASK St. Valentin kann am Freitag ab 19.30 Uhr in Weißkirchen aus dem Vollen schöpfen.

Mit nur 16 Punkten und Rang zwölf muss die Herbstsaison der Kremstaler als verpatzt angesehen werden. Im Frühjahr wollte Memic mit seiner Elf neu durchstarten. Doch nach ansprechenden Leistungen in den Testspielen dünnt sich vor den Duellen gegen unmittelbare Rivalen im Abstiegskampf – Auftaktgegner St. Marienkirchen ist Vorletzter, Schlusslicht Andorf folgt in zwei Wochen auswärts – die Personaldecke wieder aus. Neben Torgarant Roidinger, dessen Hand nach der im Testspiel gegen Schwanenstadt erlittenen Verletzung für fünf Wochen in Gips gehüllt ist, fällt auch Dejan Javorovic aus. Und mit Abwehrstütze Ulrich Keck ist ein weiterer Leistungsträger gesperrt. "Das sind gestandene OÖ-Liga-Spieler", sagt Memic, "bei unserem kleinen Kader wird das schwierig."

Mit dem Abstieg werde sein Team dennoch nichts zu tun haben, verspricht der Trainer. "Wenn alle fit sind, haben wir vor keiner Mannschaft der Liga Angst." Selbst Platz sechs am Saisonende sei möglich, wenn nun der Start gelinge. Bei der Heimpremiere am Samstag in einer Woche gegen Wels hofft Memic auf die Hilfe der Fans: "Die Spieler haben es sich verdient."

Ziel bleibt der Klassenerhalt

Nach einem kurzen Trainingslager in Steinbrunn, dem Camp von Austria Wien, bestens vorbereitet geht der ASK St. Valentin ins Frühjahr. Der Klassenerhalt ist zwar noch nicht ganz fixiert, mit Rang sechs und 23 Zählern sieht es für die Gschnaidtner-Truppe aber sehr gut aus.

"Erstes Ziel bleibt der Klassenerhalt. Ich hoffe aber auf 40 Punkte am Ende", sagt der Trainer des Liganeulings: "Die Oberösterreich-Liga ist für Mannschaften wie uns aber gefährlich. Da geht es ganz schnell nach unten, wenn man Verletzte hat."

Aktuell kann Gschnaitner aber aus dem Vollen schöpfen und hat mit Jovica Sormaz von Landesligist Schwanenstadt auch einen defensiv starken Neuzugang. "In Weißkirchen wird es dennoch schwierig, das ist eine Elf mit hoher Qualität." Er wolle aus der Fremde aber zumindest einen Punkt mitnehmen. Und danach wünscht er sich eine Serie wie im Herbst mit zwei Siegen und zwei Remis zum Auftakt.

OÖN-Prognose

ASKÖ Oedt: Die Linzer sind in der Winterpause durch Neuzugang Sinisa Markovic noch stärker geworden. Der Titel ist dem Mayrleb-Team nicht zu nehmen.

Die Linzer sind in der Winterpause durch Neuzugang Sinisa Markovic noch stärker geworden. Der Titel ist dem Mayrleb-Team nicht zu nehmen. SV Wallern: Erfolgstrainer Thomas Sageder ging im Winter zu Blau-Weiß Linz – außerdem fehlt den Trattnachtalern im Kampf um die Meisterschaft ein Top-Stürmer.

Erfolgstrainer Thomas Sageder ging im Winter zu Blau-Weiß Linz – außerdem fehlt den Trattnachtalern im Kampf um die Meisterschaft ein Top-Stürmer. WSC/Hertha Wels: Sieben Punkte Rückstand auf Oedt sind zu viel. Der Vize-Meister könnte sich aber ausgehen.

Sieben Punkte Rückstand auf Oedt sind zu viel. Der Vize-Meister könnte sich aber ausgehen. FC Wels: In der Messestadt träumt man vom Aufstieg. In dieser Spielzeit wird es wieder nicht klappen. Vielleicht nächste Saison.

In der Messestadt träumt man vom Aufstieg. In dieser Spielzeit wird es wieder nicht klappen. Vielleicht nächste Saison. Donau Linz: Können die Kleinmünchener die starke Herbst-Performance bestätigen? Ein Top-Fünf-Platz ist möglich.

Können die Kleinmünchener die starke Herbst-Performance bestätigen? Ein Top-Fünf-Platz ist möglich. ASK St. Valentin: Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga gut zurechtgefunden, wird ein sorgenfreies Frühjahr spielen können.

Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga gut zurechtgefunden, wird ein sorgenfreies Frühjahr spielen können. SV Bad Ischl: Mit dem Abstieg wird das Jaschinski-Team nichts mehr zu tun haben – für weiter vorne reicht es aber auch nicht.l

Mit dem Abstieg wird das Jaschinski-Team nichts mehr zu tun haben – für weiter vorne reicht es aber auch nicht.l Union Weißkirchen: Die Zebras verloren im Winter mit Klausriegler das Top-Talent – dafür will man den Gegner auf dem top-modernen neuen Kunstrasenplatz das Fürchten lehren.

Die Zebras verloren im Winter mit Klausriegler das Top-Talent – dafür will man den Gegner auf dem top-modernen neuen Kunstrasenplatz das Fürchten lehren. Union Edelweiß Linz: Die launische Diva tankte mit dem Sieg beim OÖ-Hallencup Selbstvertrauen. Dieses Team müsste im oberen Drittel dabei sein.

Die launische Diva tankte mit dem Sieg beim OÖ-Hallencup Selbstvertrauen. Dieses Team müsste im oberen Drittel dabei sein. SV Gmunden: Trifft Torjäger Richard Veverka wieder nach Belieben, könnte die Brandstätter-Elf Plätze gutmachen.

Trifft Torjäger Richard Veverka wieder nach Belieben, könnte die Brandstätter-Elf Plätze gutmachen. SV Grieskirchen: Die Trattnachtaler haben sich in der Winterpause gut verstärkt – ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich.

Die Trattnachtaler haben sich in der Winterpause gut verstärkt – ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich. SV Micheldorf: Beim Liga-Dino hängt im Kampf um den Klassenerhalt alles an Lebensversicherung Mathias Roidinger. Die Personalsituation wurde im Winter wieder besser, die Kremstaler schaffen den Liga-Verbleib.

Beim Liga-Dino hängt im Kampf um den Klassenerhalt alles an Lebensversicherung Mathias Roidinger. Die Personalsituation wurde im Winter wieder besser, die Kremstaler schaffen den Liga-Verbleib. Union Perg: Der Star der Mühlviertler ist Coach Willi Wahlmüller. Mit dem Trainer-Fuchs steigt Perg trotz fehlenden Torjägers nicht ab.

Der Star der Mühlviertler ist Coach Willi Wahlmüller. Mit dem Trainer-Fuchs steigt Perg trotz fehlenden Torjägers nicht ab. Junge Wikinger: Die Innviertler müssen aufpassen, nicht am Ende den Gang in die Landesliga antreten zu müssen.

Die Innviertler müssen aufpassen, nicht am Ende den Gang in die Landesliga antreten zu müssen. ASV St. Marienkirchen: Mit Kriegner und Kitzmüller kamen im Winter zwei Kicker, die offensive Qualität mitbringen. Trotzdem wird es ganz eng.

Mit Kriegner und Kitzmüller kamen im Winter zwei Kicker, die offensive Qualität mitbringen. Trotzdem wird es ganz eng. FC Andorf: Trainer-Oldie Edi Kirschner soll das Schlusslicht retten. Die Tendenz geht Richtung Landesliga.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema