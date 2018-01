Metall und Plastik werden in einer Tonne gesammelt

STEYR. Steyr hat das System mit Jahreswechsel umgestellt.

Die getrennte Sammlung von Kunststoffen (gelber Deckel) und Metallen (blauer Deckel) gehört in Steyr der Vergangenheit an. Bild: win

Mit 1. Jänner hat die Stadt Steyr die Sammlung von Metall- und Kunststoffverpackungen umgestellt. Ab sofort werden Metall und Kunststoffe nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam in den gelben Containern für Leicht-Verpackungen gesammelt. Die Behälter für Metall-Verpackungen, jene mit den blauen Deckeln, werden nach und nach von den Container-Standplätzen im Stadtgebiet verschwinden.

Damit könne Metall künftig bei jeder Sammelinsel, bei der sich Leichtverpackungs-Container befinden, entsorgt werden, klärt Isolde Baumgartner, Abfallberaterin der Stadtbetriebe Steyr, auf: "Diese Container für Kunststoff- und Metall-Verpackungen werden wöchentlich entleert. So wird die Geruchsbelästigung bei den Standplätzen minimiert."

Zudem könne aufgrund der Umstellung auch ein Sammelfahrzeug eingespart werden, was einen positiven Effekt auf die Umwelt habe, da weniger Kohlendioxid ausgestoßen wird. Hinsichtlich der Wiederverwertung ändere sich hingegen nichts: "In der Sortieranlage werden Metalle und Kunststoff-Verpackungen voneinander getrennt", sagt Baumgartner. So könne dieser wertvolle Rohstoff weiterhin für die metallverarbeitende Industrie aufbereitet werden.

Bei den Sammelinseln sind künftig auch Informationsschidler aufgestellt, auf denen das neue System erklärt wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema