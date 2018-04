Mehr Punkte für Musik

STEYR, GROSSRAMING. Die vorläufige Ergebnisliste des Wertungsspiels, an dem sich 18 Musikvereine des Blasmusik-Bezirks Steyr beteiligt haben, ist nachträglich korrigiert worden.

Demnach bringt es nun auch der Musikverein Großraming in der Wertungsstufe B auf 91,20 Punkte – so wie die Stadtkapelle Bad Hall, die schon zuvor in der Stufe B ganz an der Spitze gestanden ist. (kad)

