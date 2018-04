Mathe-Talente der Steyrer Gymnasien

STEYR. Zwei Schüler aus beiden Steyrer Gymnasien landeten beim Gebietswettbewerb der Mathematikolympiade in Obertraun im Spitzenfeld.

Matthias Kronsteiner (7B, BRG Michaelerplatz) wurde Zweiter, Jennifer Ye (6A, BG/BRG Werndlpark) gewann den 3. Preis. An diesem Wettbewerb, der vier Stunden dauerte, nahmen 66 Schüler aus den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich teil. Kronsteiner qualifizierte sich damit für die gesamtösterreichische Mathematikolympiade in Raach am Semmering. Auch die Teilnahme an der internationalen Mathematikolympiade in Rumänien oder der mitteleuropäischen Mathematikolympiade in Polen ist möglich.

