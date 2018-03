Markus Freiberger bei den Ausreißern

STEYR. Auf den Etappen zwei und drei der Tour de Taiwan setzte der Steyrer Markus Freiberger vom Hrinkow Advarics Team Akzente.

Beide Male platzierte er sich in einer Ausreißergruppe, auf der 3. Etappe sogar mit seinen Teamkollegen Dominik Hrinkow und Sebastian Schönberger. Mit den Plätzen 13 und 11 schob sich Freiberger in der Gesamtwertung auf Rang 5 vor, Schönberger, der auf der 3. Etappe auf Rang 7 fuhr, ist Gesamtachter. In der Teamwertung ist die Hrinkow-Equipe nun auf Rang drei.

