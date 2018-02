Mann machte aus 45 Euro Geldstrafe "Staatsaffäre"

der umgekehrte Fall ist vielleicht auch möglich?



übrigens hörte ich von einem wirklich prima Verwaltungsjuristen, wenn der hat Fälle gelöst innerhalb angemessener Zeit, die schon lange offen waren.

inzwischen hat er selber ein Problem gehabt mit der Behörden, das so scheint es aus Mangelhaftigkeit und weil man den Falschen erwischt hat, nach weiterer Zeugeneinvername wieder eingestellt werden muss.

auch hier ist Steuergeld verpufft, weil machen Bürgermeister vielleicht zu groß meinen, sie müssten künstlich ungeschickt ihre Möglichkeiten nützen.



In dem ungerechten Fall braucht es nur guten Willen und echte demokratische Haltung auch der Beamten in Linz:



https://www.youtube.com/watch?v=xTbGsduN5vY



sonst wird es weitere pikante Sendungen geben



Ein dokumentierter Fall in Oberösterreich, der wohl nie geklärt werden wird, weil man wohl auch gar nicht will oder kann oder wie auch immer.



http://www.ooe-behoerdenwillkuer-rechtlos.info/