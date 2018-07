Makerspace begeistert durch Innovation

STEYR. Der Makerspace Steyr im Museum Arbeitswelt bietet Privatpersonen die Möglichkeit, mit hochwertiger Technologie an eigenständigen Projekten zu arbeiten. Hilfe bieten der Verein Fazat und namhafte Unternehmen.

Für alle Interessierten findet am Freitag, 6. Juli, ab 16 Uhr ein familienfreundliches Sommerfest am Vorplatz des Museums Arbeitswelt statt. Der Eintritt ist frei. Ab 18 Uhr gibt es außerdem die Möglichkeit, bei Rundgängen die neuesten Technologien zu bestaunen. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Von Innovationen getrieben

Dank der Unterstützung der Firma Lasertechnik Geinitz und dem Grafikbüro Atteneder ist es gelungen, ein hohes Investment zu beschaffen. Mit diesem wurde ein Laser-Cutter gekauft. Des Weiteren wurde durch die Förderung des Vereins Fazat der Kauf einer CNC- Fräsmaschine realisiert. "Wenn sich bei uns 18-Jährige in ihrer Freizeit mit Themen wie 3D-Design, 3D-Druck, Internet of Things oder Virtual Reality beschäftigen, dann investieren Unternehmen mit ihrem Sponsoring indirekt in die Ausbildungsqualität ihrer zukünftigen Mitarbeiter und somit in die eigene Standortsicherheit", sagt Sebastian Schuster, Vorstandsmitglied von Makerspace.

Wiffe Köpfe des Vereins konnten sich als eines von nur sechs Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für die heißumkämpfte Conrad Maker Challenge qualifizieren.

