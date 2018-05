Maibaum gestohlen, aber Damen feierten ihre Weltpremiere

REICHRAMING. Ohne Männerhilfe stellten zwanzig Frauen den Ersatzbaum sogar in Rekordzeit auf.

20 Frauen und ein Ziel: Sie wollen als weltweit erste Frauenrunde einen Maibaum aufstellen. Bild:

"Das hat mit Brauchtum nichts zu tun, wenn sie schon vor dem Aufstellen den Baum stehlen", polterte Vizebürgermeister Michael Schwarzlmüller.

Was war passiert? Unbekannte hatten in der Nacht auf Montag, jenem Tag, an dem 20 Reichraminger Frauen weltweit erstmals ohne Zuhilfenahme männlicher Muskelkraft einen Maibaum in die Senkrechte wuchten wollten, eben diesen klammheimlich vom Bauhof entführt. Als Schwarzlmüller um 6.30 Uhr auf dem Lagerplatz eintraf, breitete sich dieser baumlos in der Dämmerung vor ihm aus. Noch am Vorabend hatte das Damenkränzchen sein Werk vollendet und die 19 Meter hohe, nackt geschabte Fichte von unten bis oben schmuck bemalt.

"Mehr als vier Stunden lang haben sie den Stamm künstlerisch gestaltet", sagt Schwarzlmüller.

Er habe sofort bei den Gebrüdern Haider angerufen, ob er einen Baum in deren Wald fällen dürfe, und sich ans Werk gemacht. In Windeseile schnitt der Vizebürgermeister eine 20 Meter hohe Fichte um. Damit war der neue Maibaum zwar um einen Meter größer, allerdings auch deutlich schwerer. Er stand ja noch voll im Saft.

Gegen halb zwei am Nachmittag läutete dann bei Schwarzlmüller das Telefon. "Da haben mich die Diebe angerufen, ob ich den Baum wieder haben will", berichtet Schwarzlmüller, "aber die habe ich was geheißen. Wenn sie den Maibaum stehlen wollen, dann sollen sie es richtig machen. Dann, wenn er steht, wie es unsere Brauchtumsregeln besagen." Allerdings differieren diese Regeln eben von Ort zu Ort. Und nicht überall ist der liegende Baum tabu.

Die zwanzig Reichraminger Frauen ließen sich von diesem Ungemach jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Sie zogen ihr unterhaltsames Programm durch und stellten den Maibaum, begleitet von der Marktmusik, den Marketenderinnen und halb Reichraming, plangemäß in Rekordzeit auf. Nach nur rund einer Stunde inklusive Bierpause war der Baum aufgerichtet.

"Damit haben wir in Reichraming Weltgeschichte geschrieben", sagte Bürgermeister Reinhard Haslinger voll Stolz, "denn das war der erste Baum, den Frauen ganz alleine aufgestellt haben."

"Das mit dem Maibaum ist keine Kraftsache", ergänzte Gabi Schwaiger, die Initiatorin dieser Weltpremiere danach, "sondern es kommt vor allem aufs Geschick an."

Das haben die Reichramingerinnen bewiesen. Und im kommenden Jahr wollen sie, so besagen es Gerüchte, einen 24-Meter-Baum aufstellen. Der wäre dann um einen Meter größer als jener, der heuer am Linzer Hauptplatz steht.

