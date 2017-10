Magere Ausbeute für Lokalmatadore, St. Ulrich punktete

STEYR, KIRCHDORF. In der OÖ-Liga bezahlte Aufsteiger ASK St. Valentin wieder Lehrgeld, diesmal gegen Christian Mayrlebs ASKÖ Oedt.

Die Totenmesse war nach 20 Minuten gelesen, nachdem Radovan Vujanic mit dem 0:3 den Deckel zunagelte. "Unsere Mannschaft war die ersten 20 Minuten überfordert", sagte ASK-Trainer Harald Gschnaidtner nach dem Spiel. Daniel Gusenbauers Anschlusstreffer in der 30. Minute hauchte dem ASK kurzfristig neues Leben ein, nicht genug aber, um das Match nach Seitenwechsel noch zu drehen.

Nichts vorzuwerfen haben sich Almir Memics Micheldorfer, die bei WSC Hertha in Wels absolut glücklos agierten. Pech schon beim 0:1, als der Ball nach einer Abwehr von Goalie Bernd Schrattenegger dem Welser Torschützen Anton Mandusic vor die Beine sprang. Unglücklich die neuerliche Führung der Welser nach einem dumm gelaufenen Zweikampf im Strafraum und dem Penaltytor von Franjo Dramac zum 2:1 der Hausherren. Ajas Karic und Matthias Rodinger glichen jeweils aus, das nutzte aber nichts: Der eingewechselte Sandi Dizdaric stach als Joker und erzielte den 3:2-Siegtreffer für die Welser.

In der Landesliga Ost ging der Rote-Laternen-Träger Sierning auf eigenem Rasen vor 200 auf der Tribüne hoffenden und frierenden Fans 1:4 (1:3) gegen Pregarten unter. Nichts zu holen gab es für Dietach in Katsdorf, obwohl die von Aushilfstrainer Wolfgang Martl gecoachte Elf in der 4. Minute durch Patrick Aselwimmer 1:0 in Führung ging. Katsdorf drehte die Partie noch zu einem 2:1-Heimsieg.

St. Ulrich bei Steyr besserte sein Punktekonto gegen den SK Admira aus Linz-Urfahr mit der Mindesteinlage auf. Das 1:1-Remis stand schon vor der Pause fest.

