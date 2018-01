Lokale Erdrutsche bei der Landtagswahl

AMSTETTEN, WAIDHOFEN. Das Ergebnis der nö. Landtagswahl folgte gestern im Bezirk Amstetten dem Landesschnitt. Aber die VP und die SP gewannen stark in jenen Gemeinden, in denen sie Zugpferde haben.

Die erste Hochrechnung auf die Leinwand des Amstettner VP-Bezirksbüros gebeamt: "Mit der Absoluten hat kein Mensch mehr gerechnet", sagte Hinterholzer. Bild: feh

Fünf Mal wehte der Winterwind die Plakatständer seiner Ehefrau um, fünf Mal stellte Gerhard Hinterholzer die Werbetafeln für die Bürgermeisterin von Oed-Öhling und VP-Spitzenkandidatin im Bezirk wieder am Straßenrand auf. "Auch wenn manche es nicht mehr glauben wollen, aber Arbeit zahlt sich aus", sagte Michaela Hinterholzer gestern nach fünf Uhr, als zur ersten Hochrechnung der Landtagswahl im Bezirksparteibüro Jubel der Funktionäre aufbrandete. Unermüdlichkeit und Fleiß kann ihr niemand absprechen, Hinterholzer ist nahezu jeden Abend in der Woche als Politikerin auf Achse, fädelt als Aufsichtsratschefin der Landesfördergesellschaft Eco-Plus Betriebsansiedlungen ein, beratschlagt als Tourismusobfrau Hoteliers, wie Nächtigungen gesteigert werden können.

67,42 Prozent der Gemeindebürger von Oed-Öhling haben der VP, aber eigentlich Hinterholzer ihre Stimme gegeben. Ein sattes Plus von 6,75 Prozent, so viel hat die Partei von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die die absolute Mehrheit verteidigte, in keiner anderen Gemeinde des Westbezirkes zugelegt. "Dass wir die Absolute halten, habe ich nicht geglaubt", war Hinterholzer am Wahlabend glücklich.

Die Wahlergebnisse im Bezirk folgten dem Muster des Landes. Im Gesamten blieb Amstetten mit 52,5 Prozent (-0,53 %) ein "schwarzer Bezirk", die SP legte mit plus 2,77 Prozent auf 23,36 Prozent ein Scheibchen mehr zu als im Landesschnitt. Die FP mit 14,09 Prozent, Grüne bei 5,32 Prozent und Neos bei 4,41 Prozent waren ein Spiegelbild des Wahlausganges zwischen Enns und Leitha.

Aber bei der SP blieb im Amstettner Kegellokal "Happy Neun" die Feierlaune zwiespältig. Wie die Landespartei auf den vor einem Jahr noch relativ unbekannten Franz Schnabl wagte die Bezirks-SP vergangenes Jahr den Wechsel des Spitzenkandidaten. Die St. Valentiner Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP) setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den amtierenden Landtagsabgeordneten und Bürgermeister von St. Georgen/Reith Helmut Schagerl durch. Der Wechsel führte dazu, dass Bezirksparteichefin Ulrike Königsberger-Ludwig nach der gestrigen Wahl ein "weinendes und ein lachendes Auge" hatte.

Sehr zur Freude der Sozialdemokraten trug das Abschneiden von Suchan-Mayr im Enns-Donauwinkel bei. In ihrer Heimatgemeinde St. Valentin bescherte die beliebte Bürgermeisterin der SP einen Zuwachs von 8,45 Prozent auf 46.33 Prozent der Stimmen, Ennsdorf (+ 11,42 Prozent), Ernsthofen (+ 7,12 %), Haidershofen (+6,98 %) und St. Pantaleon-Erla (+5,25 %) wiesen stattliche Wachstumsraten für die Sozialdemokraten auf. Dafür übten die Ybbstaler Genossen bittere Rache daran, dass die Partei Schagerl nicht mehr aufstellte: In St. Georgen/Reith stürzte die SP um 23,49 Prozent ab, in Hollenstein kehrten ihr 4,67 Prozent der Wähler den Rücken.

Königsberger-Ludwig hatte mit dem "weinenden Auge" ihr Bedauern gemeint, dass es nicht gelungen sei, die absolute Mehrheit der VP im Landhaus zu brechen. Doch auch die Sicht auf die politische Landkarte nach dem gestrigen Urnengang wird wohl ihre Zufriedenheit trüben. Allei nin zehn Gemeinden (Aschbach, Ertl, Euratsfeld, Ferschnitz, Neuhofen/Ybbs, Neustadtl, Weistrach, Wolfsbach und Zeillern) gelang es den Freiheitlichen, die SP als zweitstärkste Kraft bei der Landtagswahl zu übertrumpfen. Für die SP zieht nun Kerstin-Suchan in den Landtag, bei der VP werden Hinterholzer und der Allhartsberger Bürgermeister Anton Kasser wohl wieder nominiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema