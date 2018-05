Literaturtage zu Pfingsten: Start heute im Rathaus

STEYR. Am Pfingstwochenende steht Steyr ganz im Zeichen der Literatur.

Die Linzer Schriftstellerin Anna Mitgutsch eröffnet heute mit ihrer Lesung im Innenhof des Rathauses (Beginn 19 Uhr) die Steyrer Literaturtage. Ein Szenenwechsel führt dann ins Museum Arbeitswelt, wo ab 21.30 Uhr Markus Köhle, Sarah-Anna Fernbach und Klaus Lederwasch bei einer Slamshow auftreten. Samstag sind im Café-Restaurant Rahofer von 15 bis 18 Laura Freudenthaler, Robert Posser, Lydia Mischkulnig und Bora Cosic am Wort, danach liest Anna Weidenholzer um 19 Uhr in der Buchhandlung Ennsthaler. Eine Matinee am Pfingstsonntag um 11 Uhr im Museum Arbeitswelt beschließt das Festival: Es liest der Wiener Vielkönner, Autor und Musiker ("Ho Rugg") Ernst Molden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema