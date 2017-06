"Life-Radio" ist Namenspate

STEYR. Stadion an der Volksstraße trägt nun Schriftzug des Radiosenders.

Sieg für "Life Radio": Der OÖ. Radiosender gibt dem Stadion den Namen. Bild: (Moser)

Bei wichtigen Dingen darf man sich nicht lumpen lassen. Also waren auch die OÖNachrichten mit einem der insgesamt 83 Lose im Topf. Die Glücksfee in Person von Finanzreferent Roland Obermair hat dann in der Pause des 2:0-Regionalligasieges von Vorwärts Steyr über den ATSV Stadl-Paura nicht weit daneben gegriffen: Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager und Notar Christoph Grumböck, der ein wachsames Auge auf die Ziehung hatte, gaben als Gewinner "Life Radio" bekannt, dessen Mehrheitseigentümer, das Verlagshaus Wimmer, auch Herausgeber der OÖNachrichten ist. Das Stadion an der Volksstraße wird ab 1. Juli ein Jahr lang nunmehr "Life-Radio-Stadion Steyr" heißen.

Mit der Verlosung des Stadionnamens – ein Los kostete 1000 Euro – spielte der rot-weiße Traditionsklub nun 83.000 Euro für die Förderung des Nachwuchses herein.

Die Verlosung, wer Namenspate des Stadions wird, war auch der erste Spannungsmoment an dem Fußballabend. Sowohl den Gästen wie der Vorwärts gelang es, die gegnerischen Angreifer vom eigenen Sechzehner fernzuhalten. Die Entscheidung fiel auch sehr spät: Efendioglu brachte Vorwärts in der 81. Minute in Führung, Christoph Bader legte nach (92.).

