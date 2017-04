Leute wollen, dass Klaus mehr Steyrer-Bier braut

STEYR. Beim Crowdfunding läpperten sich 29.260 Euro zusammen. Jetzt kann Brauer Klaus Kremsmayr Sudkessel kaufen.

Kremsmayr stemmte das Crowdfunding: Jetzt wird die Brauerei ausgebaut. Bild: privat

Hopfen und Malz siedet Klaus Kremsmayr vorwiegend am Wochenende in seiner Kleinbrauerei in einem Wirtschaftshof in Steyr-Gleink. An Werkstagen hängt der Wirtschaftsstudent über seinen Skripten, weil er dieses Jahr das Diplom machen will. Und in den Lernpausen zerlegt der 24-jährige Nebenberufsbrauer die Pumpen und Ventile, um die Schläuche und Leitungen zu reinigen.

Dann wird Kremsmayr seine Kleinbrauerei auf einen mittleren Handwerksbetrieb mit einem geplanten Jahresbierausstoß von 900 Hektolitern aufrüsten. Das Geld dazu hat er jetzt. Im Winter startete Kremsmayr eine Crowdfunding-Aktion, weil von den Biertrinkern immer mehr Steyr-Bräu bestellt wurde, als er erzeugen konnte. Das Finanzmodell war auch für die Unterstützer risikofrei. Die Investment-Paketen von 100 bis 500 Euro zahlt Kremsmayr mit entsprechenden Bierlieferungen ab, darüber hinaus erhalten die Geldgeber Vergünstigungen und eine jährliche Aufmerksamkeit.

Unter den Investoren befanden sich Hotelier Hans Mader, SP-Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber oder Gemeinderat Markus Spöck (VP). Dank der Beteiligung wurde das Plansoll bei 25.000 Euro mit letztlich 29.260 Euro übererfüllt und Kremsmayr kann in den längst nötigen Ausbau investieren.

Mit einem neuen Sudkessel und weiteren Lagerungstanks, in denen dann gleichzeitig 2400 Liter Bier reifen können, kann Kremsmayr die gestiegene Nachfrage nach seinem Hellen erfüllen. "Ich habe dann die Möglichkeit, noch verlässlicher liefern zu können", sagt der Chef eines Einmannbetriebes. Nur stundenweise engagiert der Bierbrauer, der eine ganze Bibliothek an Fachliteratur las und sich von einem Dutzend Braumeistern Ezzes geben ließ, einen Gehilfen.

Das Kleinunternehmen hat sich aber bereits auch schon ein ansehnliches Vertriebssystem aufgebaut: Das "Steyr-Bräu" ist im Steyr Einkaufszentrum "Taborland" ebenso gelistet wie im "Unimarkt" in Sierning, einem Geheimtipp für Genießer, die Bier-Spezialitäten suchen.

Ein weiterer Teil der Investitionssumme geht in eine völlig neue Bedampfungsanlage. Der 110 Grad heiße Nebel, der durch die Schläuche und Leitungen gejagt wird, macht dem letzten Milchsäurebakterium, dem Todfeind eines jeden Bierbrauers, den Garaus. Damit fährt Kremsmayr bei der Reinigung ein doppeltes System: "Sauberkeit ist alles."

Sein Bier zapft Kremsmayr im Sommer auch bei Musikfesten. Auch beim Grünlandfest beim heurigen Stadtfest können die Fans ihren Durst mit "Steyr-Bräu" löschen.

