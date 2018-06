Lenkerin war abgelenkt: Pkw landete im Paltenbach

MOLLN. Das Auto stürzte nach einem Überschlag sechs Meter tief über eine steile Böschung ab und landete wieder auf den Rädern.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / FF MOLLN

Mit mehr als 30 Mann und dem schweren Bergekran rückten die Feuerwehren Molln, Ramsau und Micheldorf montagfrüh zu einem spektakulären Einsatz in der Nähe des Zeughauses der Feuerwehr Ramsau aus.

Eine Frau war Montag in den frühen Morgenstunden in ihrem Fahrzeug kurz abgelenkt gewesen, verriss ihren Pkw daraufhin, worauf dieser unweit ihres Wohnortes von der Fahrbahn abkam, sich einmal überschlug und sechs Meter tiefer im Bett des Paltenbaches in der Ramsau wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Lenkerin konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien und blieb laut ersten Angaben unverletzt. Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden.

Eine von der Feuerwehr vorsorglich errichtete Ölsperre im Paltenbach kam nicht zum Einsatz.

