Landwirt wurde von seinem Traktor überrollt

MARIA NEUSTIFT. Vom Hinterrad seines Traktors ist am Mittwochnachmittag ein Landwirt in Maria Neustift überrollt worden. Der 63-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Spital nach Steyr geflogen.

Der Mann wollte am späten Nachmittag seiner Tochter in Maria Neustift bei der Gartengestaltung helfen. Dabei belud er mit der Erdschaufel des Traktors Splitt am Vorplatz des Einfamilienhauses. Als er kurz vom Traktor abstieg, rollte dieser plötzlich weg.

Der Pensionist wollte noch auf die Zugmaschine aufspringen und wurde dabei vom linken Hinterrad überrollt. Anrainer wurden durch die Schreie auf den Verletzten aufmerksam, eilten zu Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der 63-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landeskrankenhaus Steyr geflogen.

