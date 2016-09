LKH Steyr erhält einen neuen Ärztlichen Direktor

Der Linzer Michael Alexander Hubich folgt auf Gabriele Baumann, die seit 2013 die Leitung inne hatte.

Michael Alexander Huber Bild: Harrer/Vinzenz-Gruppe

STEYR. Mit Jänner 2017 wird die Position des "Ärztlichen Direktors" am Landeskrankenhaus Steyr (LKH) neu besetzt. Der 42-jährige Michael Alexander Hubich übernimmt die Position der bisherigen Direktorin Gabriele Baumann.

Hubich ist seit Oktober 2014 stellvertretender Ärztlicher Direktor am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz. Davor hatte er bereits als Vorstand den Bereich Medizincontrolling und Qualitätsmanagement bei den Barmherzigen Schwestern geleitet. Hubich wird im Gegensatz zu Baumann keine eigene Abteilung leiten, sondern sich voll auf seine Funktion als Ärztlicher Leiter konzentrieren können.

Baumann hatte am 1. April 2013 die Leitung am LKH Steyr übertragen bekommen. Die 54-Jährige wird nun gemeinsam mit Günther Dorfinger, kaufmännischer Direktor des Salzkammergut-Klinikums, Leiterin des neuen gespag-Diagnostikverbundes, zu dem die bsiherigen gespag-Standorte für Labormedizin und Pathologie zusammengeführt werden. Baumann wird weiterhin Primaria des Institus für Medizinische und Chemische Labordiagnostik am LKH Steyr bleiben.



