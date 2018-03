LKH: In Kirchdorf und Steyr werden verschiedene Hüftgelenke eingepflanzt

STEYR, KIRCHDORF. Primar lässt laut Rechnungshof in zwei Spitälern unterschiedliche Prothesen implantieren.

LRH hinterfragte Hüftoperationen mit verschiedenen künstlichen Gelenken Bild: Gespag

Die Abteilungen für Orthopädie der Landeskrankenhäuser Steyr und Kirchdorf hat die Gespag längst zusammengelegt, die beiden Stationen werden von Primarius Vinzenz Auersperg als eine Einheit geleitet. Trotzdem gibt es bei der Behandlung der Patienten Unterschiede, wie jetzt der Landesrechnungshof (LRH) in einem Initiativprüfbericht festgestellt hat.

Obwohl die orthopädischen Abteilungen beider Spitäler zusammengelegt wurden, bekommen Patienten im LKH Steyr bei Operationen eine andere Hüftprothese eingesetzt als im LKH Kirchdorf. "Dabei weichen in den Landeskrankenhäusern Steyr und Kirchdorf, deren orthopädische Abteilungen unter derselben fachlichen Leitung stehen, die Leitprodukte voneinander ab."

Wie der LRH in einer Tabelle auflistet, variieren die Kosten für eine Hüftprothese in den Spitälern der Gespag von 1422 bis 1957 Euro. Die Differenz zwischen den am LKH Steyr und LKH Kirchdorf verwendeten Implantaten machen rund 35 Euro, im Verhältnis zu dem chirurgischen Eingriff eher einen Bagatellbetrag aus.

Die Gespag hatte sich zur Feststellung des LRH bereits dahingehend geäußert, dass die orthopädischen Abteilungen der Landeskrankenhäuser Steyr und Kirchdorf im Jahr 2013 zusammengelegt worden seien und man als ersten "Harmonisierungsschritt die Leitprodukte bei den Kniesystemen vereinheitlicht" habe. Einheitliche Implantate für Hüftoperationen würde man im Zuge einer bevorstehenden Ausschreibung in Hinkunft verwenden.

"Der LRH-Bericht wirkt vielleicht wie ein Katalysator", sagt Primararzt Auersperg. Die Chirurgen hätten an den zwei Häusern bisher aus gutem Grund zwei verschiedene Fabrikate von Hüftprothesen eingesetzt: "Da gibt es verschiedene Einbaumethoden", erklärt der Chefarzt, "wenn ich es sehr salopp sage, ist das ein Unterschied wie Front- und Heckantrieb bei einem Auto."

Wie Mechaniker verschiedene Motortypen, würden seine Kollegen die Einsetzung verschiedener Implantate beherrschen.

