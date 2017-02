Krida-Prozess am Landesgericht Steyr: Von Katzenfutter und Bilanzfälschung

STEYR. Personaldienstleister Kurt Zisser bestreitet, Gläubigerinteressen geschädigt zu haben.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Von einem der größten Personaldienstleister Oberösterreichs zum Konkursfall. Der Unternehmer Kurt Zisser musste sich gestern erneut wegen betrügerischer Krida und grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubiger-interessen vor einem Schöffensenat (Vorsitzende: Petra Fahrenberger) am Landesgericht Steyr verantworten.

Die Kronstorfer Firma war 2014 in die Insolvenz geschlittert. Allerdings war sie schon viel früher ein Krisenfall, wie Gutachter Karl Hengstberger gestern am dritten Verhandlungstag herausarbeitete. Hätte die Zisser GmbH verjährte und uneinbringliche Forderungen ordnungsgemäß abgeschrieben, wäre sie bereits 2011 akut insolvenzgefährdet und spätestens im ersten Quartal 2012 überschuldet gewesen. "Es hat keine Kostenrechnung, kein internes Kontrollsystem und keine Fortbestehungsprognose gegeben", kritisierte er. An Zissers ehemaliger Steuerberaterin, die am zweiten Verhandlungstag als Zeugin ausgesagt hatte, ließ er kein gutes Haar. "Ihre Aussagen widersprachen sich."

Zisser, vertreten von Rechtsanwalt Christian Pötzl, räumte die Bilanzfälschung ein. Energisch widersprach der Verteidiger jedoch dem Vorwurf der betrügerischen Krida. Sein Mandant habe nie Gläubigerinteressen geschädigt.

Privates Verrechnungskonto

Die Anklage warf Zisser hingegen vor, knapp fünf Jahre lang insgesamt 103.000 Euro über ein Verrechnungskonto der Gesellschaft entnommen und für private Zwecke verwendet zu haben. Auf dem Kontoauszug fanden sich unter anderem zahlreiche kleinere Ausgaben für Katzenfutter und Lebensmittelmärkte. Er habe der Gesellschaft sparen helfen wollen und deshalb auf sein Geschäftsführergehalt verzichtet, rechtfertigte sich Zisser. Über das Konto habe er nur seine notwendigsten Ausgaben bestritten. "Außerdem hat mein Mandant in diesem Zeitraum fast 460.000 Euro mehr in die Gesellschaft einbezahlt als herausgenommen. Von betrügerischer Krida kann da keine Rede sein", sagte Pötzl.

Über weitere 656.000 Euro, die auf dem Verrechnungskonto als Forderungen gegen Zisser gebucht waren, wurde heftig diskutiert. Der Kronstorfer hatte 2007 sein Einzelunternehmen in die GmbH eingebracht. Die Finanz stufte bei einer Prüfung vier der darin enthaltenen Beteiligungen aber als nicht unternehmensrelevant ein. Die uneinbringlichen Forderungen daraus wurden auf das private Verrechnungskonto gebucht. "Das ist von meinem ehemaligen Geschäftspartner und der Steuerberaterin ohne mein Einvernehmen veranlasst worden", sagte Zisser erbost.

Der Prozess dauerte gestern bis in die Nachtstunden. Ein Urteil stand zu Redaktionsschluss noch aus.

