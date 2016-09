Kremsmünster verliert gegen den Vizemeister

Nach 2:1-Führung war das Pulver verschossen. Aber: TuS-Trainer ist sauer auf Teamchef Martin Weiß

Christopher Ahrens ist eine konstante Größe in Kremsmünsters Abwehr. TuS-Coach Dietmar Winterleitner fordert für ihn einen Platz im Nationalteam. Bild: Michael Ahrens

KREMSMÜNSTER. Eine durchaus passable Vorstellung lieferte das umgebaute Team des TuS Kremsmünster in der 1. Faustball-Bundesliga. Nach einer 2:1-Satzführung unterlagen die Grün-Weißen in der Neuauflage des Bundesliga-Endspiels gegen die routinierten Grieskirchner auswärts mit 2:4.

"Die Niederlage geht in Ordnung, die Leistung meiner Jungs ebenso", resümiert Coach Dietmar Winterleitner.

Spannend verlief das Duell der beiden Finalteilnehmer des Vorjahres. Nur knapp werden die ersten beiden Sätze entschieden, im dritten kann sich der TuS klar durchsetzen. Nach dem Verlust des vierten Satzes scheint das Pulver jedoch verschossen, Grieskirchen kann die folgenden beiden Sätze und das Spiel für sich entscheiden. Trotzdem gratulierte Ex-TuS Trainer Neller: "Da war schon Vielversprechendes dabei."

Ärger jedoch beim Coach der Grün-Weißen nach Bekanntgabe des österreichischen Teamkaders. "Dass der wahrscheinlich beste rechte Abwehrspieler der vergangenen Saison keine Berücksichtigung muss offensichtlich ein Versehen sein, " so Winterleitner in Richtung Teamchef Martin Weiß. Der TuS-Coach hofft, dass die Nichtberücksichtigung von Christopher Ahrens keine persönliche Angelegenheit ist.



Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema