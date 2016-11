Kremsmünster im Pech: Kapitän bricht sich Fuß

KREMSMÜNSTER. Nur wenige Tage vor dem Auftakt der Hallenfaustball-Bundesliga kommt die nächste Hiobsbotschaft aus dem Lager des TuS Kremsmünster.

Kapitän Stefan Winterleitner, der nach dem Ausfall von Klemens Kronsteiner am Block spielen sollte, brach sich im Training bei einer Zuspielübung den Fuß: "Ich bin umgeknickt und hab mir dabei den Knochenansatz im Knöchel gebrochen", sagt der TuS-Kapitän. Er fällt damit mindestens bis Ende Jänner aus.

Für die Kremstaler wird die Personaldecke immer dünner. "Mit Stefan Wohlfahrt ist nur ein Spieler der Meistermannschaft vom Juni übrig geblieben, die anderen sechs sind verletzt oder haben die Karriere beendet", sagt Coach Dietmar Winterleitner, "wir haben großteils nur noch Rookies im Einsatz."

Beim Saisonauftakt am Samstag, um 17 Uhr, in Freistadt gegen die Hausherren und Linz-Urfahr will der 51-jährige TuS-Coach nun ein Comeback. "Freude habe ich keine damit, wir werden gegen die beiden Titelfavoriten keinen Satz gewinnen. Aber kurzfristig fällt mir keine andere Lösung ein."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema