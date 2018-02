Knalleffekt vor der Wahl: FP tauscht Spitzenkandidat aus

MICHELDORF. Patrik Reiter wird am 22. April anstelle von Christian Hartwagner für die FP ins Rennen um den vakanten Bürgermeistersessel in Micheldorf gehen.

FP-Vizebürgermeister Christian Hartwagner wurde von seiner eigenen Partei ausgebootet. Bild: Weihbold

„Diese Entscheidung ist gegen meinen Willen gefallen“, sagt Micheldorfs Vizebürgermeister Christian Hartwagner (FP), der von seinen Parteikollegen knapp drei Monate vor der Bürgermeisterwahl in der Kremstalgemeinde ausgebootet wurde. Die FP Micheldorf legte sich nämlich mehrheitlich darauf fest, dass anstelle des 52-jährigen Hartwagner mit dem erst 30-jährigen Patrik Reiter ein Jüngling ins Rennen geschickt wird. Die Abstimmung darüber wurde übrigens genau zu jenem Zeitpunkt durchgeführt, als der FP-Vizebürgermeister einen Kuraufenthalt in der Steiermark verbrachte. Hartwagner kündigte nun an, bei einem Parteitag Anfang März all seine Parteifunktionen zurückzulegen, als Micheldorfer Vizebürgermeister aber weiterhin im Amt zu bleiben.

Hartwagner, im Brotberuf Polizeibeamter beim LKA in Linz, präzisierte im Gespräch mit der Steyrer Zeitung auch seine Beweggründe: „Für Reiter ist dieser Schritt mit seinen 30 Jahren einfach noch zu früh. Die Gefahr, dass er dabei verheizt wird, ist viel zu groß.“ Als Zeichen seines Missfallens dieser mehrheitlichen, für ihn dennoch überraschenden Parteientscheidung werde er sich auch nach am Wahlkampf beteiligen. „Ich will und werde für Micheldorf noch einige Projekte, die mir am Herzen liegen und die ich auch angekündigt habe, weiterverfolgen“, sagt Hartwagner, „daher bleibe ich Vizebürgermeister und werde mich weiterhin für die Gemeinde engagieren.“

