Klangwolke der Klassik

KIRCHDORF. Landesmusikschule feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum.

Das Kammerorchester Kirchdorf Bild: Musikschule Kirchdorf Bild: Musikschule Kirchdorf

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums veranstaltet die Landesmusikschule Kirchdorf heute, Dienstag, 3. Juli, um 19.30 Uhr im Schloss Neupernstein eine klassische Klangwolke. Nicht allzu oft findet in der Musikschule eine Attraktion dieses Kalibers statt. Am heutigen Abend kommen Musiker des Symphonieorchesters Steyr, des Mozarteum Orchesters Salzburg, Gäste und Freunde des Bruckner Orchesters Linz sowie Lehrende der Musikschule zusammen. Gemeinsam wird unter der Leitung von Wolfgang Nusko die Symphonie Nr. 4 in Es-Dur "Die Romantische" von Anton Bruckner aufgeführt. Die 1881 uraufgeführte Sinfonie garantiert einen besonderen Musikgenuss für jeden Liebhaber der Klassik. Grundsätzlich ist der Eintritt kostenlos, freiwillige Spenden sind gern gesehen. Bei Schlechtwetter wird auf die Stadtpfarrkirche ausgewichen.

