KiGa-Gebühren: Stadt rüstet sich fürs Tohuwabohu

STEYR. Eltern müssen sich rasch entscheiden

Die neuen Gebühren richten sich nämlich nach dem (Brutto-)Familieneinkommen. Bild: colourbox

Es sei eine Horuck-Aktion, die die Stadt gezwungener Maßen abliefern müsse und mit der sich allein in Steyr Eltern von 300 Kindergartenkindern konfrontiert sehen. Das sagt Steyrs Vizebürgermeisterin Ingrid Weixlberger über die Gebühren, die die Stadt ab 1. Februar für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten einheben muss. Vor allem die Eile, mit der das Landesgesetz umzusetzen ist, sei ihr ein Dorn im Auge. "Das hätte man vernünftiger lösen können", sagt sie.

110 Euro Maximalgebühr

Am 16. Jänner habe sie die letztgültige Fassung des Gesetztes auf den Tisch bekommen, so Weixlberger über die Chronologie der Ereignisse. Nur zwei Tage musste der Gemeinderat per Dringlichkeit die Gebühren festlegen. Andere Gemeinden müssten sogar Sonder-Gemeinderäte einberufen.

Nun sind die Eltern an der Reihe – und auch sie müssen sich sputen. Bis spätestens 31. Jänner haben sie bekannt zu geben, ob ihre Kinder weiterhin die Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen und – wenn ja – Einkommensnachweise abzuliefern. Die neuen Gebühren richten sich nämlich nach dem (Brutto-)Familieneinkommen. Drei Prozent davon sind monatlich an die Stadt abzuliefern, mindestens jedoch 42 Euro bzw. maximal 110. Bei einem Einkommen von weniger als 1120 Euro monatlich kann die Nachmittagsbetreuung weiter gratis genutzt werden.

Kein Personalabbau

Üblicherweise ist die Gebühr im Voraus zu entrichten. Weixlberger geht davon aus, dass man das für Februar so noch nicht handhaben wird können. "Da werden die Einkommensnachweise, die wir von den Eltern brauchen, sicher noch nicht alle da sein." Auch das Computerprogramm, das das Land für die Berechnung zur Verfügung stellen will, sei bislang noch nicht eingetroffen.

Reich wird die Stadt wegen der neuen Einnahmen nicht. Das Land verringert im Gegenzug seine Förderungen für die Kindergarten-Betreiber.

Ob und wie viele Kinder von ihren Eltern nun nicht mehr in die Nachmittagsbetreuung geschickt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Weixlberger: "In Wels rechnet man mit einem Rückgang von bis 27 Prozent. So extrem wird das bei uns sicher nicht sein." Das ließe sich auch aus den Rückmeldungen schließen, die die Kindergarten-Leiterinnen bekommen haben.

Das gar Kindergarten-Personal gekündigt werden müsse, falls es zu vielen Abmeldungen kommt, schließt Weixlberger kategorisch aus. "Für einen solchen Fall wird umgeschichtet."

