Kein Trainereffekt, noch immer kein Punkt: Sierning trägt die rote Laterne

STEYR, KIRCHDORF. Von der Bank und vom Rasen konnte Spielertrainer Dietachmair auch im Derby gegen St. Ulrich keine Wende herbeiführen. Erste Niederlage für ASK St. Valentin in der OÖ.-Liga.

In der Bezirksliga Ost – Danijel Dragosavljevic im Kopfballduell gegen Patrick Bilic – unterlag Vorwärts 1b Neuzeug 1:2 Bild: (mo)

Kein Punkt nach vier Runden, Tabellenschlusslicht und nichts hilft: Beim SV Sierning kann man nicht mehr von einem Fehlstart in die Landesliga-Ost sprechen, der Verein hat schon auf Krisenmodus umgestellt. Trainer Robert Bartosiewicz ist zurückgetreten, als Feuerwehrmann trug Markus Dietachmair im Derby gegen Aufsteiger St. Ulrich nicht nur die Kapitänsschleife, sondern als Interimscoach mit Bartosiewicz’ Assistenten Heinz Holzer auch die Verantwortung für die Aufstellung. Aber momentan gibt es kein Mittel, nichts hilft, es ist wie verhext: Gleich in der Anfangsphase hämmerte Barnabas Babos einen Freistoßball gegen das Gehäuse von Thomas Genshofer. Der Tormann der St. Ulricher lenkte das Geschoss im letzten Sekundenbruchteil noch an die Stange. Dann lief alles gegen Sierning. Nach einem schnell abgespielten Freistoß im Mittelfeld gab Dusan Krcho den im Sommer von Bewegung Steyr zu St. Ulrich gewechselten Arslan Nesimovic den Laufpass, der vollstreckte mit einem Flachschuss (25.). St. Ulrich-Trainer Jörg Renners Elf hatte dann auch nach Wiederbeginn das Geschehen unter Kontrolle. Sierning hat wenigstens einen Trostspender in Reichweite: Union Dietach kommt als Leidensgenosse nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Bad Schallerbach als Vorletzter mit ebenfalls null Punkten auch nicht vom Fleck.

Heimstarke Micheldorfer

In der OÖ. Liga musste Aufsteiger ASK St. Valentin die erste Niederlage hinnehmen. Standardsituationen gaben dem Heimspiel gegen den FC Wels die Wendung, nachdem Daniel Guselbauer und Edvin Orascanin vor der Pause am Welser Tormann Manuel Langeder gescheitert waren. In der 35. Minute verwandelte Alexander Bauer für die Gäste einen Freistoß, nach Wiederbeginn brachte ein verwandelter Elfmeter von Semih Gölemez zur 2:0-Führung die Vorentscheidung. Peter Roselstorfer führte den ASK noch heran, aber im Finish machte Gölemez mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Endstand den Deckel zu. "Kein Beinbruch", sagte ASK-Coach Gschnaidtner nach dem Spiel, "Wels war über die gesamte Zeit die spielerisch bessere Mannschaft." Eine Hausmacht war Micheldorf gegen den SV Gmundner Milch. Kiril Chokchev konnte auch vom Kalkpunkt das Bollwerk nicht brechen, als er in der 67. Minute an Keeper Bernd Schrattenecker scheiterte. Zuvor hatten schon Matthias Roidinger (14.) per Kopf und Kristijan Ascic (30.) Kaltschnäuzigkeit bewiesen und eine Micheldorfer 2:0-Führung herausgeschossen, die bis zum Schlusspfiff hielt.

Der Nachwuchs von Vorwärts Steyr soll in eine höhere Fußballschule gehen, deshalb war den Rot-Weißen der Aufstieg in die Bezirksliga Ost wichtig. Gegen Neuzeug tat sich die Lerngemeinschaft Vorwärts Steyr 1b/ATSV Steyr aber schwer und verlor 1:2.

