"Kein Bau für die Ewigkeit, aber für weitere 150 Jahre"

KIRCHDORF. "Alte" Kirchdorfer Bezirkshauptmannschaft wurde nach 30 Jahren wegen Materialermüdung abgerissen. Neubau wurde gestern eröffnet.

Bezirkshauptmann Dieter Goppold zeigt die mittlerweile drei Standorte der BH Kirchdorf. Bild: feh

Die Gelegenheit bot sich aus dem festlichen Anlass: Gleichzeitig mit der neuen Bezirkshauptmannschaft wurde gestern in Kirchdorf die Wanderausstellung "150 Jahre Bezirkshauptmannschaft" eröffnet. Mit Jahreszahlen hatte man es so am Schauplatz des Geschehens. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer hatte hier vor drei Jahren beim Spatenstich für den Neubau der Kirchdorfer Bezirkshauptmannschaft halbernst gescherzt, man möge sich in dem geplanten Gebäude in 99 Jahren wiedertreffen. Denn dort, wo sich das in Wabenform in den Achtzigerjahren hochgezogene Amtsgebäude befand, höhlen die Bagger schon wieder die nächste Baugrube aus. Die alte Bezirkshauptmannschaft war abgerissen und dem Erdboden gleich gemacht worden, weil der Landes-Immobilien GmbH eine Sanierung teurer gekommen wäre, weil einst mit schleißigigen Baustoffen gebaut worden war.

"Die alte BH war der Prototyp der Baufirma", sagte Architekt Martin Urmann, der mit seinem Team einen europaweiten Wettbewerb gewonnen hatte. Ein Amtsgebäude, das nach nur drei Jahrzehnten Bauschutt ist, darf nicht zum Wiederholungsfall werden. "Es gibt keine Bauwerke für die Ewigkeit, aber es wäre schön, wenn wir 300 Jahre Bezirkshauptmannschaft hier feiern könnten", sagte ein nicht minder gut gelaunter Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Rede.

Das neue Amtsgebäude verlangt auf seinen 3900 m² Raumfläche auch die Mitarbeit der Benutzer. Für das Raumklima können die Beamten Platten an der Fassade wie riesige Rollbalken gegen die Sonneneinstrahlung verschieben. Wärme im Winter und Kühle im Sommer ist in dem Passivhaus Willensentscheidung und Mittätigkeit der Belegschaft. Urmann hat auch Wert darauf gelegt, dass viel Licht von außen einfällt und viele Blickachsen hinausführen: Keine Tintenburg, in der sich die Landesdiener einigeln. Auch Stelzer sah bei aller Digitalisierung die Menschen hinter den Amtsschaltern weiter für "unverzichtbar" und der Abt von Schlierbach Nikolaus Thiel und die evangelische Pfarrerin Waltraud Mitteregger flochten in ihre Segenssprüche die Fürbitte ein, dass bei aller Gesetzestreue in dem Amtshaus auch "auf die Stimme des Herzens" gehört werde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema