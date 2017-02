Kabarett: Schöller sucht Orientierung im wilden Meer der Modernisierung

WOLFERN, STEYR. Der Kabarettist, der in Wolfern aufgewachsen ist, zeigt sein neues Programm "Kompass".

Rudi Schöller: Durchs neue Programm rauscht er mit Kompass. Bild: Bacher

Wie als menschliches Individuum Orientierung finden in einer Zeit, die immer schneller, immer moderner wird? Diese Frage steht unverkennbar hinter jenem Programm, mit dem Rudi Schöller vergangene Woche im Wiener Kabarett Niedermair Premiere gefeiert – und jede Menge Lob dafür eingeheimst hat. "Kompass" heißt es. Am Freitag, 10. Februar, präsentiert er es im Steyrer Kulturzentrum AKKU.

Gut bedacht entschleunigen

TV-Seher kennen Schöller, der mit bürgerlichem Namen Schöllerbacher heißt und in Wolfern aufgewachsen ist, aus "Wir sind Kaiser". Da mimt er den Diener Vormärz. Wenn er sich selbst ein Programm schreibt, geht der 41-jährige Wahl-Wiener die Themen, die ihn bewegen, mit Bedacht an – so wie im richtigen Leben. Dass er sich auch der Entschleunigung (festgemacht in Erinnerungen an den Großvater) widmet, darf als typisch schöllerbacherisch bewertet werden.

Und nicht zu vergessen: Die Digitalisierung gibt es da auch noch. Noch so ein Meer also, auf dem es gilt, den Kompass richtig einzustellen und nicht unterzugehen ...

Mit "Kompass" knüpft Schöller an die Castingshow an, die er im Vorgänger-Programm "Auftrieb" auf die Bühne gebracht hat. "In gewissem Sinn ist es eine Fortsetzung", bestätigt er. So tauchen vier Figuren vom Almhütten-Casting auch in "Kompass" auf, Model Jessy und Rapper Ümüt zum Beispiel. "Sie sind alle älter und reifer geworden", so Schöller. Diesmal präsentieren sie sich und ihre unternehmerischen Ideen bei einem Start-up-Kongress.

Im zweiten Teil des Programms begibt sich Schöller tatsächlich ans Meer – was auch im Plakatbild so angedeutet ist. Und auch ein Kompass kommt vor, diesmal ganz konkret. Mehr dazu will der Kabarettist mit den grandiosen Gedankengängen aber nicht verraten – und hält es mit seiner Vormärz-Rolle: Mund zu, kein Wort.

Person & Programm

Rudi Schöller ist als Rudi Schöllerbacher im Wolferner Ortsteil Losensteinleiten aufgewachsen. In Steyr besuchte er die Handelsakademie. Seine ersten beiden Kabarettprogramme hatte er zusammen mit seinem Bruder Karli gespielt. Das Duo nannte sich Schöller & Bacher.

Weithin bekannt ist der 41-jährige Wahlwiener aus der TV-Show „Wir sind Kaiser“. Hier spielt er die Rolle des Kammerdieners Vormärz. Mit „Kaiser“ Robert Palfrader hatte er zuvor schon für den TV-Klamauk „Echt fett“ zusammengearbeitet. Dabei war Schöller als Autor im Einsatz.

Mit seinem Programm „Kompass“ tritt Schöller am Freitag, 10. Februar, im Steyrer Kulturzentrum AKKU auf. Beginn ist um 20 Uhr. Karten dafür gibt es unter Tel. 0664/73115620.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema