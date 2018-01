Jungspund holt den Landesmeistertitel: Wegmayr hat das Zeug für noch mehr

STEYR, SIERNING. Skibob: Bei den Rennen in Kleinlobming landete der 17-Jährige vier Mal auf dem Stockerl.

Derart flott war Leonhard Wegmayr bei den Bewerben in Kleinlobming unterwegs. Bild: Plohe

Er gehört dem Geburtsjahrgang 1999 an und ist als solcher noch in der Jugendklasse startberechtigt. Nun macht sich Leonhard Wegmayr aber auch daran, in der allgemeinen Klasse mitzumischen. Am Wochenende holte sich der Skibob-Athlet aus den Reihen des SBC Steyr den Landesmeistertitel im Slalom. Zur Goldmedaille bekam er noch drei Bronzene umgehängt. Die dritten Plätze gelangen dem Gymnasiasten im Riesentorlauf im Super-G und in der Kombination.

Geht es nach der Einschätzung von SBC-Obmann Karl Mayrhofer, dann hat Leonhard das Zeug noch viel mehr. Schon Ende Jänner finden die österreichischen Skibob-Meisterschaften statt. Auch da dürfte der junge Sierninger für die allgemeine Klasse nominiert werden und dort auf eine weitere Nachwuchshoffnung treffen, auf den Steirer Joachim Knauß nämlich. Dieser ist in der Jugendklasse derzeit das Maß aller Dinge.

Bei der Landesmeisterschaft, die im steirischen Kleinlobming ausgetragen wurde, teilte sich Wegmayr die Titel mit zwei Konkurrenten vom SBC Linz. Gerfried Seeber gewann Riesentorlauf und Kombination, Nationalteam-Fahrer Markus Achleitner den Super-G. Christian Ablinger (SBU Linz) fuhr an den Stockerlplätzen jeweils knapp vorbei.

Hartl siegte vier Mal

Über gleich vier Siege in Kleinlobming durfte sich die Sierningerin Claudia Hartl, SBU Linz, freuen. Titel bekam sie aber keinen einzigen zugesprochen. Der Grund dafür: Bei den Damen waren nur zwei Athletinnen mit dabei. Das ist zu wenig, um als regulärer Titelkampf gewertet zu werden.

Die nächsten Einsätze für Wegmayr und Hartl folgen kommendes Wochenende. Da nämlich finden im tschechischen Paseky nad Jizerou die ersten Weltcuprennen dieser Saison statt.

Langfristig traut Karl Mayrhofer seinem Schützling Wegmayr sogar einen Weltmeistertitel in der allgemeine Klasse zu. "Sechsfacher Jugendweltmeister ist er ja schon", sagt er. In der allgemeinen Klasse Männer wäre es übrigens der erste WM-Titel für den SBC Steyr. Bei den Damen hat Mayrhofers Tochter Kerstin bereits WM-Gold erobert. Er selbst fuhr in der Altersklasse zum WM-Titel, und das gleich 45 Mal.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema