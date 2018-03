Junger Asylwerber wurde an der Bushaltestelle verhaftet

STEYR, MOLLN. Flüchtling steht kurz vor Beginn einer Lehre und wird abgeschoben.

Saboor Ahmadzir soll nach drei Jahren zum Asylverfahren nach Kroatien Bild: (privat)

Saboor Ahmadzir wird heute nicht mehr zum Unterricht in der "Übergangsklasse" des evangelischen Oberstufengymnasiums in Steyr kommen. Der 19-jährige Asylwerber aus Afghanistan wurde gestern bei einer Bushaltestelle in Molln von der Fremdenpolizei verhaftet und in Schubhaft genommen. Bereits heute soll er nach Kroatien außer Landes gebracht werden.

"Saboor kann schon fließend Deutsch, jetzt hat er auf die Mathematikprüfung gelernt und seinen Hauptschulabschluss fertig gemacht", sagt der evangelische Pfarrer Friedrich Rössler. In Molln, wo der junge Mann in der Flüchtlingsunterkunft des Roten Kreuzes wohnt, hatte er auch schon eine Lehrstelle in Aussicht. "Er ist ein strebsamer, fleißiger Mensch und dabei ein lieber Kerl", sagt Bernhard Schön, der sich im Verein "I-Du-Mir" um Flüchtlinge in Molln kümmert, "jetzt reißt man ihn voll aus dem Leben heraus."

Ins Land ist Ahmadzir 2016 gekommen. Weil er keine Geburtsurkunde oder sonstige Dokumente mithatte, wurde sein Alter biometrisch auf 21 Jahre geschätzt, damit gilt er nicht mehr als Jugendlicher. Vor einem Jahr wurde er von der Fremdenpolizei direkt aus der Klasse verhaftet und nach Zagreb gebracht. Von dort konnte ihn Schön wieder nach Österreich holen. Die beiden EU-Länder streiten darum, wer laut Dublin-Abkommen für Ahmadzir zuständig ist. Das Asylverfahren soll nun Kroatien als "Erstankunftsland" durchführen. An der Schule gab es massive Proteste, dass der Mitschüler abgeschoben werden soll.

