"Junge" Vorwärts will Lücke verkleinern

STEYR, WOLFERN. Rot-weiße "Juniors" drängen in Bezirksliga, Wolfern kämpft um Klassenerhalt.

Bild: Vorwärts

Vor einem Jahr rettete die "Wölfe" aus Wolfern noch der Rechenstift dank dem Versagen der Konkurrenz und einer Strafversetzung. "Nächste Saison wird der Klassenerhalt schwieriger", weissagte Trainer Thomas Zwirchmayr. Er sollte recht behalten: Gestern Nachmittag stand seine Elf am Mittelkreis des Hinspieles zur Relegation um Abstieg oder Verbleib in der Bezirksliga Ost der "1b" von Vorwärts Steyr gegenüber. Bei Redaktionsschluss war das Match noch im Gange.

Die 1b-Mannschaft von Vorwärts Steyr ist als mehr gedacht als nur die Reserve der Kampfmannschaft. Im Team von Trainer Velibor Maric tackeln und dribbeln überwiegend U18-Spieler. Der "zweite Anzug" von Vorwärts Steyr ist die Lehrwerkstätte für Fußballtalente, deren Klasse über das Unterhaus hinaus wachsen soll.

"Der Aufstieg in die Bezirksliga ist aus diesem Grund für uns ungemein wichtig", sagt Maric. Von der Regionalliga bis zur Ersten Klasse sei das Leistungsgefälle doch enorm und es täte seinen jungen Spielern gut, sich wenigstens auf dem Niveau einer Bezirksliga sich mit Kampfmannschaften messen zu müssen. Seine Jungs seien auch nach der langen Saison noch topfit, sagt Maric, "andere Vereine kriechen zu diesem Zeitpunkt am Zahnfleisch daher". Maric weiß aber, dass die "Wolves" aus Wolfsbach beißen können und schätzt die Mannschaft höher ein als deren Tabellenplatz: "Die haben sich in der Bezirksliga gehalten und können schon auch etwas".

Das Rückspiel wird am Sonntag um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Wolfern angepfiffen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema