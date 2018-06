Junge Forscher erkunden, was digital und was analog ist

STEYR. Die KinderUni Steyr findet heuer von 27. bis 30. August statt. Morgen, Dienstag, 5. Juni, beginnt die Inskription

Bei der KinderUni Steyr geht es heuer noch intensiver als sonst um Fragen, die die digitale Welt aufwirft. Als Grundlage wird dabei auch das Innenleben eines Computers erforscht. Bild: Daucher

Dass die Welt im Rekordtempo digital geworden ist, es aber auch noch allerhand Analoges gibt, das gut und wichtig ist: Damit setzen sich die Nachwuchsstudenten bei der diesjährigen KinderUni Steyr schwerpunktmäßig auseinander. Heuer wird von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. August, geforscht und gelernt. Morgen, Dienstag, 5. Juni, startet die Inskription.

Von der Mumie zum Roboter

Wie man einen Roboter baut, warum Ägypten und Rom zu frühen Weltmächten geworden sind, was sich in einem menschlichen Körper alles abspielt oder wie man mit Fake News umgeht: Damit und mit vielem mehr setzen sich die Vorlesungen, Seminare und Workshops auseinander, die sich an Volksschüler ebenso wenden wie an die Bis-15-Jährigen. Einige Einsteiger-Workshops können auch schon von Kindergartenkindern (ab 5 Jahre) besucht werden.

Dass die KinderUni Steyr, aus der die KinderUni Oberösterreich mit insgesamt sechs Standorten hervorgegangen ist, nichts an Bedeutung und Attraktivität eingebüßt hat, lässt sich nicht zuletzt am Vorlesungsverzeichnis ablesen. 145 verschiedene Lehrveranstaltungen mit 2500 Plätzen stehen zur Auswahl. Anzunehmen ist, dass auch heuer wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche ein ganzes Paket an Angeboten buchen. Auch Kurse, an denen nur Mädchen oder aber nur Burschen teilnehmen dürfen, gibt es. Als Lern- und Forschungszentren der KinderUni Steyr fungieren einmal mehr als Museum Arbeitswelt und der Campus der Fachhochschule Steyr.

Wann die morgige Inskription beginnt, entscheidet – wie schon in den vergangenen Jahren – der Zufall. "Es ist aber ganz sicher von Vorteil, wenn man sich schon vorher registriert und das Vorlesungsverzeichnis genau studiert hat", sagt Petra Schabhüttl, die Projektleiterin der KinderUni Steyr. Dass es am ersten Inskriptionstag aufgrund des Ansturms zu Server-Überlastungen kommt: Dieses Problem hat man in den vergangenen Jahren in den Griff bekommen.

Als Professoren bei der KinderUni Steyr fungieren wieder Wissenschafter, Künstler sowie Experten aus der Wirtschaft. Alle Infos finden Sie unter www.kinderuni-ooe.at.

