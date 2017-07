Jüngstes Team der Liga will Rang fünf: Aufstieg ist bei Vorwärts ein "Tabuwort"

STEYR. Zum Auftakt der Regionalliga Mitte treffen die Rot-Weißen heute auswärts auf St. Florian.

Die Vorwärts-Fans wollen „ihre“ Spieler im Torjubel sehen, der Trainer hingegen fordert von seinen Kickern mehr Robustheit im Zweikampf. Bild: Moser

"Wenn wir Platz fünf, so wie im Vorjahr, erreichen, dann haben wir unser Ziel erreicht."

Gerald Scheiblehner, Trainer des SK Vorwärts Steyr, gibt vor dem Start der Regionalliga Mitte die Marschroute für die Rot-Weißen vor. Zum Auftakt trifft seine Elf heute auswärts um 19 Uhr im ersten von fünf Oberösterreich-Derbys in dieser Herbstsaison auf Union St. Florian.

Das Saisonziel sei exakt jenes, dass sich die Spieler in einem Workshop Mittwochabend mit Mental-Coach Werner Zöchling gesetzt hatten: "Es wurde unabhängig voneinander in vier Gruppen gearbeitet", berichtet Scheiblehner, "und bei allen hat das Ergebnis Platz fünf gelautet." Dies sei laut Zöchling für die junge Vorwärts-Mannschaft zwar sehr ambitioniert, aber durchaus realistisch. "Wir haben mit einem Durchschnittsalter von 21,8 Jahren das jüngste Team der Liga." Da werde es natürlich zu Formschwankungen kommen, das sei aber verkraftbar. Ein möglicherAufstieg in die zweithöchste Spielklasse – heuer können gleich drei Teams aus der Regionalliga den Weg in die reformierte zweite Liga antreten – komme jedenfalls für die Spieler noch um ein bis zwei Jahre zu früh.

Aufstieg in zwei Jahren

"Die Spieler glauben auch, dass der Verein noch nicht so weit ist", sagt Scheiblehner, "die finanziellen Möglichkeiten für ein Halbprofitum sind im erforderlichen Ausmaß noch nicht vorhanden."

In zwei Jahren sei der Aufstieg dann aber auch für die Spieler eine Option, so das Ergebnis des Spieler-Workshops mit Zöchling. Dann werde auch der Verein entsprechend aufgestellt sein. "Mir hat imponiert, wie reif diese jungen Spieler schon sind", sagt Scheiblehner, "und dass sie auch nicht davor zurückschrecken, noch viel mehr zu arbeiten."

Sie hätten selbst erkannt, dass speziell die Kommunikation auf dem Platz noch verbessert werden müsse. "Und sie wissen auch, dass sie mehr Durchsetzungsvermögen benötigen." Es gelte, an den körperlichen Defiziten aufgrund ihrer Jugend zu arbeiten.

Schlechte Bilanz

Damit Vorwärts aber nicht noch einmal einen Katastrophenstart wie im Vorjahr hinlegt – damals hatten die Rot-Weißen in den ersten vier Spielen nur einen einzigen Punkt geholt – müssen sie ihre Abneigung gegen Spiele bei den "Sängerknaben" ablegen. Im Frühjahr war die Scheiblehner-Elf sang- und klanglos 0:3 untergegangen, davor hatte es in vier Matches einen Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen gegeben. "Leicht wird es nicht, aber wir holen zumindest einen Punkt", sagt der Trainer, der auf Christoph Bader verzichten muss. Dafür kehrt Kapitän Reini Großalber nach seiner Cup-Pause ins Tor zurück.

