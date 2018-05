Jetzt hat Vorwärts Platz drei im Visier

STEYR. Yusuf Efendioglu ist nach seinem Siegestreffer in Deutschlandsberg bester Schütze der Liga.

Yusuf Efendioglu (li.) erzielte in Deutschlandsberg den Siegestreffer. Bild: Moser

"Vor einem halben Jahr hätte Lichtenberger zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Luft dafür gehabt", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem im Aufstiegsrennen so wichtigen, erst in der Nachspielzeit fixierten 1:0-Erfolg bei Tabellennachbar Deutschlandsberg.

Es ist folgende Szene, die er anspricht: Christian Lichtenberger, der erst im vergangenen Sommer zu den Rot-Weißen gestoßene, 22-jährige Mittelfeld-Trickser, legte mit Ablauf der regulären Spielzeit einen 50-Meter-Sprint mit Ball über das halbe Spielfeld hin und spielte danach mustergültig für Torjäger Yusuf Efendioglu auf. Dieser behielt in der 91. Minute zum Glück für Vorwärts die Ruhe, traf platziert ins Eck zum 1:0-Auswärtssieg für die Steyrer und schoss seine Elf damit ein weiteres Stück näher an die 2. Liga heran.

Zuvor hatte das Trainerteam das richtige Gespür bewiesen. Sonst wäre Efendioglu, der nun mit 24 Toren gleichauf mit dem Gleisdorfer David Gräfischer bester Schütze der Liga ist, gar nicht mehr auf dem Platz gestanden. Scheiblehner hatte in Minute 88 taktisch einen Stürmer für Verteidiger Sebastian Dirnberger geopfert – und sich dabei für Mario Petter und gegen Efendioglu, der acht Minuten zuvor mit einem Elfmeter an Torhüter Avdyl Hagjija gescheitert war, entschieden.

"Aber auch das macht Efendioglu aus", lobt Scheiblehner, "er lässt sich selbst von einem verschossenen Elfer nicht aus der Ruhe bringen." Insgesamt sei die Begegnung in Deutschlandsberg auf hohem Niveau gestanden, so der Trainer. Zwei Lattentreffer der Steyrer – durch Petter und Michael Halbartschlager zeugten ebenso davon wie Glanztaten von Vorwärts-Tormann Reinhard Großalber, der sich bei Großchancen der Steirer auszeichnen konnte.

Frische Kräfte gegen Weiz

Aktuell liegt Vorwärts auf Rang fünf, von den aufstiegswilligen Verfolgern Klagenfurt und Allerheiligen nur um einen beziehungsweise zwei Zähler getrennt. Das könnte sich aber schon morgen, Dienstag, ändern. Da treten die Rot-Weißen zum Nachtragsspiel beim Vorletzten Weiz an.

"Es wird nicht leicht, Weiz spielt gegen den Abstieg, wird bis zum Umfallen rennen", sagt Scheiblehner. Er werde daher frische Kräfte bringen. "Erst nach einem Sieg in Weiz profitieren wir vom 1:0 in Deutschlandsberg." Dann wären die Steyrer in der Tabelle Dritter.

