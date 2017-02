Jetzt darf Kremsmünster für das "Final 3" planen

KREMSMÜNSTER. Zwei Spiele vor Finalrunde vier Punkte Vorsprung.

F. Winterleitner, R. Huemer Bild: Ahrens

"Alles, was jetzt noch kommt, ist ein erfreulicher Saisonbonus", sagt Dietmar Winterleitner, Coach der Bundesliga-Faustballer des TuS Raiffeisen Kremsmünster, nach den Auswärtssiegen gegen Laakirchen (3:1) und Laa/Thaya (3:0). Mit nun vier Punkten Vorsprung auf die Verfolger Vöcklabruck und Grieskirchen haben die vom Verletzungspech heimgesuchten Grün-Weißen zwei Spiele vor Ende des Grunddurchgangs das Ticket für das "Final 3" am 24./25. Februar in Leonding zu 99 Prozent gebucht. Einzig zwei hohe Niederlagen könnten den Finaleinzug der TuS-Fünf möglicherweise noch verhindern.

Am Wochenende machten die ohne die beiden Top-Stars der vergangenen Jahre, Klemens Kronsteiner und Stefan Winterleitner, nach Laa gereisten Kremstaler jedenfalls den nächsten Schritt vorwärts. Die großteils unerfahrene Truppe zeigte zwar vor der engen Thayalandhalle in Laa Respekt, legte nach holprigem Start aber auch rasch die Nervosität ab. Mit druckvollem Service machte sich Florian Winterleitner zum besten Spieler an diesem Tag, in der Defensive offenbarte Kremsmünster aber manche Schwäche. Schrecksekunde dann im ersten Satz gegen Laakirchen, als Richie Huemer beim Block umknickte. Der Angreifer spielte zwar unter Schmerzen weiter, nach dem Spiel lautete die Diagnose des Arztes jedoch "Bändereinriss".

Am Samstag (17 Uhr) treffen die Grün-Weißen daheim auf Froschberg und Vöcklabruck. "Mit Stefan Winterleitner und Klemens Kronsteiner stehen unsere erfahrensten Spieler wieder zur Verfügung", freut sich der TuS-Coach auf mehr Aufstellungsalternativen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema