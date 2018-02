Jammern tut gut und macht Spaß

SANKT VALENTIN. Mit seinem Programm "Jammast eh?" ist Thomas Franz-Riegler in St. Valentin zu Gast.

Thomas Franz-Riegler spielt "Jammast eh?". Bild: (FOTO FLAUSEN - Andreas Brandl)

Die Veranstaltung findet am Samstag, 24. Februar, im St. Valentiner Kulturhaus statt. Los geht es um 20 Uhr.

In "Jammast eh?" widmet sich der Musikkabarettist aus St. Peter der wohligen Wirkung des Jammerns. Das Jammern wie das Sudern würden in Österreich intensiv gepflegt, so Franz-Riegler, diese Tradition sei aber dennoch massiv unterschätzt.

Neben tiefgründigen Betrachtungen, mit denen er immer wieder auf treffende Pointen zusteuert, bietet Franz-Riegler dem Publikum auch musikalisch allerhand Aha- und Wow-Erlebnisse. Der Multiinstrumentalist gilt nicht zuletzt als Meister des Loop-Geräts.

Zuletzt war der Spaßmacher in der TV-Show "Sehr witzig" vertreten. Alles über ihn und sein Programm erfährt man im Internet auf www.tom-tom.at

