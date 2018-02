Inzersdorf feiert den Fasching

INZERSDORF. Am Freitag beginnt die neunte Auflage der Faschingssitzungen in der Kremstalgemeinde. Bis Rosenmontag stehen drei Termine auf dem Programm.

Die Inzersdorfer Gardemädchen Bild: Privat

In den vergangenen Tagen sind die Proben für die 9. Inzi-Faschingssitzung noch auf Hochtouren gelaufen, jetzt freuen sich die Kindergarde, die Jugendgarde sowie das Prinzenpaar Prinzessin Birgit die II. von Wunderschüssel und Reiselust und Prinz Christian der I. von Südhang und EDV-Kram auf viele Besucher. Präsident Alfred Gscheider verspricht, dass es wieder ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm geben wird: „Es machen wieder viele Vereine mit, die mit lustigen Sketchen, Musik und Tanz das Publikum begeistern werden.“

Insgesamt stehen drei Sitzungen auf dem Programm: Am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr, am Sonntag, 11. Februar, um 18 Uhr und am Rosenmontag, 12. Februar, um 20 Uhr, jeweils in der Dorfstub`n Inzersdorf. Karten gibt es bei allen Bankstellen der Raika Region Kirchdorf. Einlass ist am Freitag und Montag jeweils ab 18 Uhr, am Sonntag ab 16.30 Uhr.

