In einer Hanggarage ruht die Hoffnung einer ganzen Stadt

STEYR, KIRCHDORF, AMSTETTEN. Im dritten Teil des Rückblicks auf 2017 blickt die OÖN-Lokalredaktion auf die Monate September bis Dezember. Welche Schlagzeilen haben die Menschen in den Bezirken Steyr, Kirchdorf und Amstetten bewegt?

Massenandrang bei der Eröffnung der Stadtplatzgarage unterhalb der Dukartstraße Bild: Moser

260 Parkplätze unterhalb der Dukartstraße – dieses Angebot soll die weitere Entwicklung des Steyrer Zentrums beschleunigen

1. Stadtplatz-Garage: Während viele Menschen am 11. November um 11.11 Uhr nur an den Beginn des Faschings denken, brannte eine Investorengruppe rund um Leopold Födermayr und Robert Hartlauer diesen Tag den Steyrern als Eröffnungstermin für die Stadtplatzgarage ins Gedächtnis. Nach 30 Jahren Diskussion und 18 Monaten Bauzeit wurde die 260 Stellplätze bietende, rund neun Millionen Euro teure Zentrumsgarage endlich eröffnet. Ein Meilenstein für die Stadt, darin waren sich alle Festredner einig. Denn dadurch wurde auch der Weg für eine Neugestaltung des Steyrer Stadtzentrums geebnet.

2. BMW Motorenwerk Steyr: 35.000 Besucher stürmten am 3. September anlässlich des Tages der offenen Tür das BMW-Motorenwerk in Steyr, etwa 15.000 Gäste waren erwartet worden. So einen Andrang hatte es in den 35 Jahren Werksgeschichte noch nie gegeben. Schraubten im ersten Betriebsjahr noch 770 Mitarbeiter insgesamt 9169 Motoren zusammen, so laufen nun 1,2 Millionen Triebwerke pro Jahr vom Band. Jeder zweite BMW oder Mini ist mittlerweile mit einem Herzen aus Steyr unterwegs. Die Belegschaft im Motorenwerk ist mittlerweile auf rund 4500 Köpfe angewachsen.

Werksdirektor Gerhard Wölfel, unter dessen Regie im Vorjahr ein Rekordumsatz von 3,9 Milliarden Euro erzielt wurde, erhielt aus Anlass dieses Jubiläums von Landeshauptmann Thomas Stelzer auch das „Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich“ überreicht.

Am 2. November folgte dann der Führungswechsel an der Spitze des Motorenwerks: Christoph Schröder übernahm von Gerhard Wölfel das Ruder.

3. MAN: Auch der Nutzfahrzeughersteller MAN stellte die Weichen in Richtung Zukunft: Am 27. September wurde der Grundstein für die größte Kunststoffteile-Lackierung für Lkw-Anbauteile gelegt. Insgesamt werden am Standort Steyr 50 Millionen Euro investiert.

Und auch zu feiern gab es bei MAN etwas: Am 18. Oktober lief im Werk Steyr der 500.000ste Lkw vom Band.

4. Landesgartenschau: „Dreiklang der Gärten“ lautete das Motto der Landesgartenschau in Kremsmünster, die in 177 Tagen von 282.000 Gästen besucht wurde.

5. Kostenexplosion: Riesenwirbel rund um den Umbau der Zentrale der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) der Stadt Steyr. Ein Kontrollamtsbericht zeigte eine Kostensteigerung von 59 Prozent auf: Die Quadratmeterkosten explodierten von 1808 auf 2973 Euro. Weiters wurde eine Aneinanderreihung von Fehlern beim GWG-Umbau bemängelt.

6. Vorwärts Steyr: Nach durchwachsenem Saisonstart befanden sich die rot-weißen Fußballer im kollektiven Glückstaumel: Vorwärts Steyr überwintert in der Regionalliga Ost nach fulminanter zweiter Saisonhälfte auf Rang zwei und peilt nun den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse an. Laut Präsident Reinhard Schlager sei dies finanziell durchaus machbar.

Eine wichtige Weichenstellung konnte Schlager dann am 21. November verkünden: Erfolgstrainer Gerald Scheiblehner widerstand den Lockrufen von Blau-Weiß Linz und bleibt in Steyr.

7. Tunnelkette Klaus: Mit der Eröffnung der zweiten Röhren der 6,3 Kilometer langen Tunnelkette Klaus beendete die Asfinag im September den Vollausbau der Pyhrnautobahn.

8. Abkassiert: Aufregung im Steyrtal – eine Wirtin und ein Anwalt straften Autofahrer auf fremdem Parkplatz.

