In der Steyrer Au vergiftet: Mischlingshund starb

STEYR, GARSTEN. Hundebesitzer mutmaßen, dass ein Tierhasser an der Steyr seit Wochen Köder auslegt. Erst vor einer Woche war in der Steyrer Au sogar ein Pferd mit ähnlichen Symptomen, wie sie nun der vergiftete Hund aufwies, kollabiert, konnte aber vom Tierarzt noch gerettet werden.

Symbol Bild:

In WhatsApp-Gruppen warnen sich Hundebesitzer bereits gegenseitig vor Spaziergängen in der Steyrer Au. Sie vermuten, dass hier ein Hundehasser sein Unwesen treibt. Grund dafür: Gestern früh starb der fünfjährige Mischlingshund „Enya“, nachdem er laut der Besitzer in der Au vermutlich einen Giftköder oder Drogenreste gefressen hatte. Und erst vor wenigen Wochen hatten Hundebesitzer in der Nähe der Schwarzen Brücke sechs Stück mit Nähnadeln gespickte Würste gefunden, die jemand dort deponiert hatte.

Bereits am Mittwoch hatte die Garstnerin Sigrid Pickl mit „Enya“ eine Tour von der Kruglwehr nach Pergern und ein Feld entlang in den Auwald unternommen. „Dort muss unser Hund etwas gefressen haben“, sagt Franz Pickl, denn plötzlich habe „Enya“ erbrochen. Schon nach einer halben Stunde erhielt der Hund von Tierärztin Christian Pfeil Infusionen, dennoch erholte er sich nicht nachhaltig. „Wir sind abends noch einmal in die Tierklinik und haben ,Enya‘ dort gelassen“, sagt Pickl, „sie ist am Donnerstag morgens um halb sechs Uhr gestorben.“

Der Hund habe wie weggedröhnt gewirkt, bestätigt Pfeil die Vermutung Pickls, dass es sich um einen Giftköder oder Drogen gehandelt haben könnte: „Trotz intensivmedizinischer Behandlung ist das Tier gestorben.“

Sie rät aktuell zu besonderer Vorsicht in der Steyrer Au. Erst vor einer Woche habe ihr Mann, der Tierarzt und ehemalige Steyrer Vizebürgermeister Leopold Pfeil ein Pferd nach einem Vorfall behandelt: „Das Tier ist in der Au mit ähnlichen Symptomen kollabiert, hat zum Glück aber überlebt.“

